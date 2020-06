Heiraten in Corona-Zeiten: keine leichte Sache.

Heiraten in Hessen zu Corona-Zeiten: was ist erlaubt?

Eine Hochzeit mit Mindestabstand, Mundschutz und ohne Händeschütteln? Das kommt für viele Paare nicht in frage, darum sagen sie ihre bevorstehenden Hochzeiten lieber gleich ab und verschieben den Termin. Wer doch feiern will, muss in Hessen einiges beachten.

Die Corona-Krise wirft die Hochzeitspläne etlicher hessischer Paare durcheinander. Trotzdem heiraten oder lieber verschieben? Was ist überhaupt möglich - und wie kann man den "schönsten Tag des Lebens" dennoch feiern? Eine Übersicht.

Sind Trauungen auf dem Standesamt möglich?

Ja. Fast alle Standesämter führen Trauungen durch - zumindest, wenn es sich um einen bereits lange vereinbarten Termin handelt. In vielen Bundesländern dürfen auch neue Termine vereinbart werden, so auch in Hessen.

Allerdings gibt es von Standesamt zu Standesamt unterschiedliche Regelungen, wie viele Gäste Zeuge des Ja-Worts sein dürfen. In Frankfurt beispielsweise sind bei der standesamtlichen Trauung derzeit nur zehn Personen inklusive Hochzeitspaar zugelassen, in Fulda sechs Gäste plus Fotograf, in kleineren Städten wie Mörfelden-Walldorf dürfen hingegen nur fünf Personen inklusive Standesbeamter dabei sein. Für eine genaue Abklärung der maximal möglichen Teilnehmerzahl sollten Sie sich daher bei Ihrem zuständigen Standesamt informieren.

Weitere Informationen Hygieneregeln für Hessen Um genauere Informationen zu erhalten, sollten Sie sich die Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten [PDF - 227kb] samt geltenden Hygieneregeln für Hessen durchlesen. Sie ist am 9. Mai 2020 in Kraft getreten und gilt bis einschließlich 5. Juli 2020. Ende der weiteren Informationen

Sind kirchliche Trauungen möglich?

Ja. Gemeinsam vor den Traualtar zu treten ist prinzipiell möglich, da auch Gottesdienste mittlerweile in allen Bundesländern wieder erlaubt sind - allerdings nur mit Abstand.

Diese Kontaktbeschränkungen gelten auch für Hochzeiten, denn auch hier gilt das Kontaktverbot über zwei Haushalte hinaus. Somit müssen Gäste, die nicht zum gleichen Haushalt gehören, den Mindestabstand einhalten und sollen sich weder die Hand geben noch umarmen oder küssen. Auch das Mitsingen ist während des Gottesdienstes untersagt. Nutzen Sie daher die Möglichkeit, einen einzelnen Sänger zu organisieren, der am besten von der Empore aus singt und so die Ansteckungsgefahr minimiert.

Die Regelungen für Gottesdienste und kirchliche Trauungen im Einzelnen:





Keine Begrenzung der Teilnehmerzahl.

Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen muss eingehalten werden.

Vom Mindestabstand ausgenommen sind nur Menschen, die in einem Haushalt zusammenleben.

Kollekten-Körbchen und andere Gegenstände dürfen nicht herumgereicht werden.

Desinfektionsmittel müssen zur Verfügung stehen, in Spendern zum Beispiel.

Die Regeln müssen am Versammlungsort gut sichtbar über Aushänge bekanntgemacht werden.

Weitergehende Auflagen wie das Tragen einer Maske oder den Verzicht auf Gesang macht das Land nicht. Die Religionsgemeinschaften hatten aber zuvor auf Bundesebene angekündigt, solche Schritte von sich aus zu gehen.

Sind Familienfeiern möglich?

Grundsätzlich ja. In Sachen Feiern sind die Regelungen der einzelnen Länder allerdings recht unterschiedlich. In Hessen sind Hochzeitsfeiern seit dem 9. Mai in geschlossenen Räumen wie auch im Freien mit maximal 100 Personen (inklusive Dienstleister, Servicepersonal, Location-Verantwortliche, usw.) erlaubt. Aber auch hier gilt bei Begegnungen mit anderen Menschen ein Abstand von mindestens 1,50 Metern. Zudem sollten Sie eine komplette Gästeliste mit Namen, Anschrift und Telefonnummern führen, die Sie einen Monat lang aufbewahren müssen. Auch Dienstleister müssen dort draufstehen, um eine eventuelle Infektionskette nachvollziehbar machen zu können.

Eine Mund-Nasen-Bedeckung sollten Sie immer dann tragen, wenn Sie sich von Ihrem festgelegten Platz entfernen. Beim Gang auf die Toilette sollten Sie also die Maske aufsetzen oder hoffen, dass das Ordnungsamt nicht genau in diesem Moment vorbeischaut, um zu kontrollieren. Das würde sonst nämlich 50 Euro Strafe pro Gast kosten.

Tanzen werden Sie auf der Hochzeit womöglich auch nicht, da Tanzveranstaltungen per se untersagt sind. Und wenn auf einer Veranstaltung getanzt wird, wird sie automatisch zu einer Tanzveranstaltung und ist somit verboten. Die meisten Locations erlauben daher nur leise Hintergrundmusik, damit die Gäste gar nicht erst in Versuchung kommen, das Tanzbein zu schwingen.

Sendung: hr1, hr1-Koschwitz am Morgen, 8.6.20, 5-9 Uhr