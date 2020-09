Die Herbstferien stehen vor der Tür und die Kinder wollen beschäftigt werden. Neben bekannten Ausflugszielen wie Freizeitparks, Museen, Hallenbäder oder Indoor-Spielplätzen hat Hessen im Oktober aber noch viel mehr zu bieten. Schauen Sie mal!

1. Handwerker-Ausstellung für Kreative in Bad Homburg: "Hammer! Handwerken wie Kelten und Römer" (Eintritt: Kinder 3 Euro / Erwachsene 7 Euro, ermäßigt 5 Euro)

Wann: ab 22.09.20 – 21.03.21

Wo: Römerkastell Saalburg, Am Römerkastell 1, 61350 Bad Homburg

Was: Mit großformatigen Zeichnungen im Comic-Stil, zahlreichen Filmen und Elementen zum Nachdenken und Ausprobieren richtet sich die Ausstellung vor allem an ein junges Publikum.

2. Auf den Spuren der Schmetterlinge - Interaktive Ausstellung in Wiesbaden: "Schmetterlinge Mikroskopieren & Co. für Kinder" (Eintritt: Kinder unter 18 frei, Erwachsene 10 Euro)

Wann: ab 22.9.20 – 31.1.21

Wo: Museum Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 2, 65185 Wiesbaden

Was: Über 50 Zeichnungen und Aquarelle von Johann Brandstetter zeigen auch die faszinierende Lebenswelt der Schmetterlinge. Vielen ist der aus Neuötting stammende Illustrator und Künstler durch sein umfangreiches Werk bekannt. Mitmachstationen zum Mikroskopieren und Entdecken begleiten die Schau.

3. Online-Programmierkurs für Anfänger in Frankfurt: "Von Null auf Eins: Computer-Programmieren für Anfänger" (kostenlos)

Wann: ab 22.9.20 – 30.10.20

Wo: Museum für Kommunikation Frankfurt, Schaumainkai 53, 60596 Frankfurt am Main - der Kurs findet allerdings online statt!

Was: Der Onlinekurs “Von Null auf Eins. Programmieren für Anfänger*innen” richtet sich vor allem an Kinder ab 10 Jahren. Aber auch Erwachsene können mit diesem Kurs das Computer-Programmieren lernen. Er beginnt bei null – es werden also keine Vorkenntnisse benötigt. Hier geht's direkt zum Online-Kurs.

4. Radiotalente in Frankfurt gesucht: "Hören, Sprechen, Senden mit Radio X" (von 10 bis 14 Jahren, Kosten pro Teilnehmer: 20 Euro)

Wann: vom 5. – 8.10.20

Wo: Medien-Studio Bornheim, Ortenberger Straße 40, 60385 Frankfurt am Main

Was: Ihr wolltet schon immer mal wissen, wie ein Radiobeitrag gestaltet wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In dem 4-tägigen Workshop bekommt Ihr die Gelegenheit, eine Radiosendung selbst zu gestalten. Gemeinsam überlegt Ihr Euch ein Thema, recherchiert, interviewt und moderiert und erstellt einen Fahrplan für die Sendung. Eine gute Musikauswahl darf dabei natürlich nicht fehlen. Am letzten Tag besichtigt Ihr das Studio von Radio X und spielt Eure Sendung final ein. Dann heißt es gespannt abwarten, bis Ihr Eure Sendung ein paar Tage später im Radio hören könnt. Beim Workshop ist ein täglicher vegetarischer Mittagssnack inklusive. Voranmeldung erforderlich!

5. Wer ist der schnellste auf dem Wasser? Boote selbst bauen in Darmstadt: "Familien-Ferienprogramm: Bootsrennen" (Eintritt: 7 Euro / ab 6 Jahren)

Wann: 07.10.2020 um 14:00 Uhr

Wo: bioversum Kranichstein, Kranichsteiner Straße 253, 64289 Darmstadt

Was: Bootsrennen am Ruthsenbach – Ihr baut Boote und testet ihre Fahrtüchtigkeit am Bach: Wie muss ein Boot aussehen, damit es besonders gut schwimmt? Hier wird gebaut und ausprobiert, Formen und Material getestet, damit am Ende beim großen Bootsrennen auf dem Ruthsenbach die schönsten und schnellsten Boote an den Start gehen können. Das Familien-Ferienprogramm ist so konzipiert, dass Eltern oder Großeltern mit den Kindern zusammen etwas machen und erleben. Daher ist es nicht möglich, dass Kinder ohne Begleitung an den Veranstaltungen teilnehmen.

6. Goldschmiedeworkshop für Kinder in Hanau: "Erstellt euer eigenes Schmuckstück" (Eintritt: 10 Euro inkl. Materialien und Getränke / ab 8 Jahren)

Wann: 07.10.2020 um 14:30 Uhr

Wo: Deutsches Goldschmiedehaus Hanau, Altstädter Markt 6, 63456 Hanau

Was: Die Kinder werden von einer Goldschmiedin bzw. einem Goldschmied im Haus empfangen und durch die aktuellen Ausstellungen geführt. Dort können sich die Kinder Anregungen holen und sich für die Gestaltung ihres eigenen Schmuckstücks inspirieren lassen. Zu Beginn des Workshops werden die Kinder mit den Materialien und Werkzeugen des Goldschmiedes vertraut gemacht. Um Anmeldung wird gebeten.

7. Takka Tukka Abenteuerland – Indoorspielplatz in Künzell/Fulda: "Springen, Klettern und Mini-Kartfahren bei schlechtem Wetter" (Eintritt: Erwachsene: 4,90 Euro, Kinder 1-3 Jahre: 4,90 Euro, Kinder ab 4 Jahren: 7,90 Euro)

Wann: jeweils Mo-Fr: 14:00-19:00, Sa, So, Feiertag: 10:30-19:00, Ferien: 11:00-19:00

Wo: Alfons-Schwab-Str. 2, 36093 Künzell/Fulda

Was: Die Kinder erforschen den Riesenspielturm mit Hindernissen, Schwingseilen, Hängebrücke und Geisterhöhle und sausen anschließend die Wellen- oder auch Röhrenrutsche hinab. Außerdem springen Eltern und Kinder auf der Trampolinanlage um die Wette oder beweisen ihren Mut bei der Löwen-Hüpfburg. Desweiteren versuchen die Familien den Wabbelberg oder die Kletterwand zu bezwingen. Danach testen die Kinder ihre Rennfahrertätigkeiten auf der Minikartbahn. Die Jüngsten kommen in der Mini-Spielecke auf ihre Kosten. Außerdem gibt es einen Spielbereich mit Air-Hockey, Billard, Torwand, Basketballkorb, Dart, Flipper und Tischfussball zu entdecken. Hauseigenes Bistro vorhanden.

8. Workshop für große und kleine Lego-Fans in Frankfurt: "Maschinen und Mechanik mit Lego" (Eintritt: 80,00 Euro (2 Termine) / von 7 bis 11 Jahren)

Wann: 12. und 13.10.2020, jeweils um 10:15 Uhr

Wo: ExperiMINTa Frankfurt e.V., Hamburger Allee 22-24, 60486 Frankfurt

Was: Interessierst Du Dich für Konstruktionstechnik, Maschinen und Mechanik? Dann ist dieser Workshop genau richtig für Dich! Mit den Baukästen von "LEGO education – Naturwissenschaft und Technik" baut Ihr Autos und vieles mehr. Ihr erforscht realitätsnahe Mechaniken, untersucht motorbetriebene Maschinen und konstruiert Zahnradmechanismen. Hier geht's direkt zur Anmeldung.

9. Baue Deinen eigenen Videoclip wie ein Profi, in Frankfurt: "Musikclips wie bei YouTube" (Eintritt: 25,00 Euro / 13 bis 15 Jahre)

Wann: 12. – 16.10.2020, jeweils um 11 Uhr

Wo: Gallus Zentrum - Jugendkultur und Neue Medien, Krifteler Str. 55, 60326 Frankfurt

Was: Du möchtest vor der Kamera stehen wie die YouTube-Stars oder interessierst Dich für Kameraführung und das Schneiden am PC? Dann bist Du hier genau richtig! In dieser Woche werdet Ihr im Gallus Zentrum ein Musikvideo für YouTube produzieren. Am letzten Tag gibt es eine große Filmpremiere und wenn Ihr möchtet, wird Euer selbst produzierter Clip danach auf den YouTube-Kanal hochgeladen und Euren zukünftigen Followern und Followerinnen präsentiert. Anmeldung erforderlich!

10. Den Herbst draußen in der Natur erleben, in Lich: "Kürbismarkt 2020 im Johanneshof" (kein Eintritt, für Groß und Klein)

Wann: 27.09.2020, 03.10. und 04.10.2020, jeweils ab 10:30 Uhr

Wo: Johanneshof 1, 35423 Lich

Was: Es gibt über 100 Kürbissorten in der Ausstellung zu bestaunen, einen großen Gemüsestand mit Kartoffeln und Gemüsen der Saison. Zudem können Kinder Kürbisse schnitzen oder bemalen und es gibt einen Streichelzoo. Tel.: 06404 – 61241, info@Johanneshof-Langsdorf.de

Weitere Informationen Mund-Nase-Schutz immer dabei Alle Örtlichkeiten haben Sicherheitsmaßnahmen gegen das Corona-Virus getroffen und entsprechende Hygieneauflagen. Informieren Sie sich dazu vor dem Besuch auf der jeweiligen Homepage oder direkt vor Ort. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr1, hr1-Koschwitz am Morgen, 1.10.2020, 5-9 Uhr