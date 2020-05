Keine Idee für den nächsten Ausflug? hr1-Moderator, Wanderexperte und Hessenkenner Tim Frühling stellt Ihnen vier Ziele vor, an denen Sie wahrscheinlich noch nicht waren.

Bergwinkel

Burg Schwarzenfels Bild © picture-alliance/dpa

Die Region rund um Schlüchtern und Sinntal ist wirklich wunderschön. Hier trifft der Spessart auf die Rhön. Los geht’s in Schlüchtern. Erst zur Burg Brandenstein, dann weiter zum Schloss Ramholz. Es liegt in einem Seitental und ist ein neoklassizistischer Prunkbau. Leider darf man dort nicht rein. Aber man kann es umrunden und sich den Schlosspark angucken.

Rein und rauf darf man aber auf Burg Schwarzenfels. Für den Turm sollte man aber schwindelfrei sein. Von ihm hat man einen fantastischen Blick über die Landschaft. Zum Schluss kann man noch einen kleinen Abstecher zur Kinzigquelle nach Sterbfritz machen. Das ist ein romantischer Ort. Eine kleine Birkenallee rahmt die Quelle ein. Und ich finde, jeder Hesse muss einmal in dem Örtchen mit dem fantastischen Namen Sterbfritz gewesen sein.

Der Osten des Kreises Hersfeld-Rothenburg

Vom Turm des Mahnmals Bodesruh blickt man auf Kleinensee - einst von der DDR-Grenze eingeschlossen. Bild © picture-alliance/dpa

Wir starten am Mahnmal Bodesruh, das an die Teilung Deutschlands erinnert. Von ihm schaut man runter auf den Heringer Ortsteil Kleinensee. Er war einst komplett von der DDR-Grenze umgeben. Von dort sollte man in die Gemeinde Wildeck fahren, wo es den Rhäden, ein Vogelschutz-, Tierschutz- und Feuchtgebiet mit ganz vielen Vogelarten und Wildtieren zu sehen gibt. Dort lohnt es sich auf jeden Fall zu rasten und die Natur zu beobachten. Am besten ein Fernglas mitnehmen und schauen, welche Tiere sich blicken lassen.

Hirzenhainer Höhenflug

Rapsfelder und einsame Landschaft bei Hirzenhain im Lahn-Dill-Kreis. Bild © picture-alliance/dpa

Hirzenhain im Lahn-Dill-Kreis liegt auf einem Hochplateau. Dort gibt es einen Wanderweg, den Hirzenhainer Höhenflug. Es gibt tolle Aussichten und man kommt an einem Segelflugplatz vorbei, von dem nach dem Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal im deutschen Luftraum wieder ein Flugzeug abheben durfte. Von dort schaut man runter ins Tal auf Dietzhölztal Steinbrücken.

Am Ortseingang gibt es einen japanischen Garten. Entstanden ist er aus der Freundschaft eines japanischen Professors, der bei den Farbwerken in Höchst gearbeitet hat. Sein Nachname lautet Ischibaschi, was auf Deutsch Steinbrücken heißt. Als er feststellte, dass es einen Ort gibt, der genauso heißt, besuchte er ihn. Später wurde ihm zu Ehren der japanische Garten angelegt.

Erzwanderweg

In einem Ortsteil von Grünberg startet der Erzwanderweg. Bild © picture-alliance/dpa

Dieser spannende Wanderweg beginnt im Grünberger Ortsteil Seenbrücke. Heute eine malerische Gegend, war es früher eine reine Industrieregion. Überall war Bergbau und wurde Erz abgebaut. Diese Geschichte wird mit vielen Infotafeln und Fotos entlang des Weges erzählt. Aus vielen der alten Gruben sind mittlerweile Seen entstanden. Deshalb nennt man dieses Gebiet die Weickhartshainer Schweiz. Der ganze Weg ist eine Mischung aus Naturerlebnis und Industriegeschichte. Wer sich dafür interessiert, wird einen Ausflug in der Vogelsberg nicht bereuen.

Dreiländereck Bayern, Hessen, Thüringen

Mit zwei Beinen in drei Bundesländern. Auf einem Grenzstein bei Ehrenberg in der Rhön. Bild © Jonas Schulte

Auch unser Redakteur Jonas Schulte hat einen Tipp für Sie: Standen Sie schon mal mit zwei Füßen in drei Ländern? In einer Ecke Hessens ist das möglich. Auf einer Hochebene bei Ehrenberg in der Rhön laufen die Grenzen von Hessen, Bayern und Thüringen aufeinander zu.

Kaum zu glauben, dass hier auch einmal die Grenze zwischen BRD und DDR verlief. Davon ist zumindest an dieser Stelle heute rein gar nichts mehr zu sehen. Gekennzeichnet ist die Dreiländergrenze durch einen Stein mit den eingekerbten Grenzlinien und einen Wegweiser, der die Richtungen der drei Bundesländer anzeigt. Drumherum gibt es ein schönes Stück weitgehend unberührter Natur.

