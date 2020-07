Unser Wanderexperte Tim Frühling empfiehlt die Tour nach Mücke-Flensungen, dem inoffiziellen geografischen Mittelpunkt Hessens. Zudem legt er Naturfreunden noch die Tour von Schackau auf die Milseburg ans Herz.

Bild © hr1/Ben Knabe

hr1-Moderator Tim Frühling lebt in Frankfurt am Main und geht gerne weite Wege zu Fuß, um Hessen näher kennenzulernen. So hat er schon viele "hidden places", also "geheime Orte" entdeckt. In dieser Folge stellt Tim Ihnen zwei weitere Wanderwege vor.

Mücke-Flensungen

Wanderer im Ort Mücke in Hessen Bild © picture-alliance/dpa

Dieser Rundweg führt durch gleich sieben hessische Gemeinden: Merlau, Flensungen, Flensunger Hof, Ilsdorf, Ilsdorf-Solms und Groß-Eichen. Auf der "Tour de Mück", offiziell "Rund um Mücke" genannt, können noch Relikte aus der Zeit des Bergbaus bestaunt werden: offene Gruben, einen Frischwasserteich, Schlammteiche, Seilbahnfundamente und eine Verladerampe. (Weitere Infos)

Hessenkenner Tim Frühling verrät uns, was nur wenige Wanderer wissen: Nur 30 Meter weiter südlich gelegen, und der beschauliche Ort Mücke wäre um ein Haar um eine Attraktion ärmer gewesen. Denn der Mittelpunkt Hessens wurde im Jahr 2010 mit einem modernen Messverfahren neu bestimmt und liegt nur knapp vor der Gemarkungsgrenze nach Grünberg - mitten in einem Kartoffelacker auf der Stockhäuser Höhe. Und der liegt rund einen Kilometer Luftline entfernt vom Mittelpunktstein, der 1983 am Flensunger Ortsrand gesetzt wurde.

Schackau und Milseburg

Die Gangolfskapelle auf der Milseburgkuppe in der Rhön. Am Berg befinden sich Reste eines keltischen Ringwalls und mehrerer Annexwälle. Bild © picture-alliance/dpa



Der Wanderweg zur "Milseburg" ist sehr gut markiert. Er startet am Wanderparkplatz an der "Passhöhe" zwischen Dörmbach und dem Künstlerdorf Kleinsassen, in der Nähe von Oberbernhards. Auf der Tour erkunden Sie die Weiten der Rhön und das vulkanische Erbe des Gebirges. Vor allem am Stallberg und um die Milseburg herum stößt man noch heute auf vulkanische Zeugnisse.

Wanderer, die noch mehr Rhön mit Panorama erleben wollen, empfiehlt Tim Frühling die Oberbernhardser Höhe mit Blick auf den Milseburgtunnel und einen kurzen Aufstieg zum Milseburggipfel. Für durstige Wanderer gibt es dort eine bewirtschaftete Schutzhütte. Eine gemütliche Einkehr bietet sich am Ende der Wanderung - in der "Milseburgstube". Sie befindet sich ganz in der Nähe des Wanderparkplatzes. (Weitere Infos )

Sendung: hr1, hr1-Koschwitz am Morgen, 10.7.2020, 5-9 Uhr