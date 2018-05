Hier können Sie in den Mai tanzen

Partys in Hessen

Ob Walzer, Disco, Rock oder House - am 30. April wird traditionell in den Mai getanzt. Eine kleine Auswahl der hessischen Party-Termine gibt es hier.

Batschkapp Frankfurt: Tanz in den Mai Party im Anschluss an das Konzert von Roy Hammer. Sommergarteneröffnung mit 200 Litern Maibowle gratis. Beginn 23:59 Uhr.

Depot 1899 Frankfurt: Der große Sachsenhäuser Tanz in den Mai. Best of 80er, 90er, 00er & Charts. Beginn 21:30 Uhr.

Showmanship Frankfurt: Hypnotic Tango - Italo Disco Night. Eine 80er-Party im Zeichen ergreifender Synthesizer-Melodien. Beginn 23:00 Uhr.

Primus Line Frankfurt: Tanz in den Mai auf einem Primus-Schiff mit den Hits der 80er, 90er Jahre und aktuellen Charts. Beginn 20:30 Uhr.

Velvet Club Frankfurt: Tanz in den Mai mit Danceclassics bis Charts. Beginn 22:00 Uhr.

Centralstation Darmstadt: Tanz in den Mai - Rock, Pop, NDW, R'n'B, House und Trash der letzten 40 Jahre. Beginn 22:00 Uhr.

MTW Offenbach: Tanz in den Mai Partyclash - alles was House, Hip Hop, Partyclassics und College Rock zum Abgehen bieten können. Beginn 22:00 Uhr.

Culture Club Hanau: Tanz in den Mai mit den Lokalmatadoren von Helium6. Beginn 21:00 Uhr.

Hugenottenhalle Neu Isenburg: Mai-Party mit The Gypsys & DJ Sly. Beginn 20:30 Uhr.

Die Scheune Bad Nauheim: Tanz in den Mai. Live Musik mit den zwei von Voice. Beginn 20:00 Uhr.

Thalhaus Theater Wiesbaden: thalhaus Dancefloor - Tanz in den Mai mit Rock und Pop. Beginn 20:00 Uhr.

Stadthalle Schlüchtern: Hexennacht Party - Tanz in den Mai mit Maxxx Partyband. Beginn 21:00 Uhr.

documenta Halle Kassel: Tanz in den Mai mit fünf DJs auf zwei Floors. Beginn 22:00 Uhr.

Nachtsalon Marburg: Tanz in den Mai mit House, Techno und Electro. Beginn 23:00 Uhr.

Franzis Gießen: Tanz in den Mai mit den Transglobal Dancehall DJs. Beginn 21:00 Uhr.

Zelt im Maingau Energie Stadion Rodgau: Tanz in den Mai mit der Partyband Hot Stuff. Beginn 20:30 Uhr.

Esperantohalle Fulda: 5. Esperanto Mai Gaudi mit Musik vom Feinsten, Maibowle und Party. Beginn 20:00 Uhr.

Weitere Termine zu Festen und Märkten in Hessen finden Sie auf hessenschau.de

Sendung: hr1, hr1 am Vormittag, 30. April 2018, 10 Uhr