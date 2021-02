Das Leben hat einen Soundtrack: die unvergesslichen Abenteuer, die süßesten Romanzen, das schöne Happy End oder auch einfach die kleinen Highlights des Alltags. Meist gehört zu diesen Momenten auch Musik. Erzählen Sie uns von den Songs, die Sie nicht mehr loslassen.

Musik ist mehr als Noten, Text und Rhythmus. Wir lieben Musik so sehr, weil wir mit so vielen Songs ganz persönliche, unvergessliche Geschichten verbinden. Denken Sie an genau diese tollen Momente und lassen Sie ganz Hessen daran teilhaben.

Erzählen Sie uns von Ihrem Gänsehaut-Song!

Vielleicht denken Sie an den ersten Kuss auf der Tanzfläche und dazu "I Want to Know What Love is" von Foreigner? Oder wie Sie an den herrlichen Abenden mit den besten Freunden am Lagerfeuer immer "Summer of '69" von Bryan Adams gesungen haben? Oder vielleicht ist es der Spaziergang bei den ersten Sonnenstrahlen des Jahres mit "I'm Gonna Be (500 Miles)" von The Proclaimers auf dem Ohr?

Egal welcher Song es auch ist - erzählen Sie uns, warum schon die ersten Takte bei Ihnen Gänsehaut erzeugen.

Der Song Deines Lebens in hr1

Ab dem 8. März 2021 fragen wir Sie in "Koschwitz am Morgen", welcher Song genau an diesem Morgen der Song Ihres Lebens ist. Dann lassen Sie einfach spontan Ihrer Fantasie freien Lauf, schnappen sich Ihr Telefon und klingeln bei uns unter der kostenlosen Hotline 0800 – 155 11 11 durch. Mit etwas Glück erfüllt Ihnen Thomas Koschwitz live im Radio diesen ganz besonderen Musikwunsch.

Oder Sie nehmen sich ein bisschen Zeit und schreiben uns etwas zu einem ganz besonderen Titel, der zu einem Song Ihres Lebens geworden ist. Wenn Sie noch Fotos aus dieser Zeit haben, freuen wir uns, wenn Sie diese zusammen mit Ihrer Nachricht hochladen würden. Aus allen Einsendungen wählen wir dann einzelne Geschichten aus und bringen Sie wochentags zwischen 9 und 19 Uhr ins hr1-Programm.

Das große Highlight wird dann der Ostersonntag in hr1: Von 10 bis 19 Uhr steht unser ganzes Programm im Zeichen Ihrer schönsten Geschichten zu den Songs Ihres Lebens.

