Sie sind spontan und Ihnen fällt auf die Schnelle ein passender Song zu einem Stichwort ein? Dann sind Sie genau richtig bei unserer neuen Aktion! Ab dem 13. Juli spielen wir jeden Morgen zwischen 5 und 9 Uhr "hr1- Koschwitz: ein Mann, ein Wort, ein Song".

Und so funktioniert es: In einer Lostrommel rotieren, ähnlich wie beim Lotto, viele bunte Kugeln mit Nummern. Jeder Nummer ist ein Begriff zum Thema "Sommer" zugeordnet. Thomas Koschwitz und sein Team drehen jeden Morgen kräftig an der Trommel, ziehen eine Kugel und nennen den Begriff.

Das ist der Moment, wo Sie ins Spiel kommen. Wenn Ihnen zum gelosten Begriff spontan ein Song einfällt rufen Sie bei uns unter 0800 155 1111 an. Wird Ihr Wunschtitel von Thomas Koschwitz ausgewählt und gespielt, dürfen Sie einen eigenen Sommerbegriff nennen, der dann in die Lostrommel kommt.

Sendung: hr1-Koschwitz am Morgen, 13.7.2020, 5-9 Uhr