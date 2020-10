Hier finden Sie die neuen Folgen des Comedy-Duos und zum Nachhören alle Folgen der ersten Staffel mit den Badesalz-Legenden Henni Nachtsheim und Gerd Knebel.

"Käthe und Konrad" - alle Folgen der zweiten Staffel im Überblick

Bild © hr

Freuen Sie sich auf Henni Nachtsheim und Gerd Knebel in Bestform - als schrulliges Ehepaar "Käthe und Konrad". In der neuen, gleichnamigen Staffel genießen die beiden ihre wiedergewonnene Freiheit nach einer zweiwöchigen Quarantäne. Jetzt dürfen sie wieder raus und nehmen uns mit auf ihre skurrilen Ausflüge in den Alltag.

"Käthe und Konrad in Quarantäne" - alle Folgen der ersten Staffel im Überblick

Bild © hr

In der ersten Staffel - "Käthe und Konrad in Quarantäne" - müssen die beiden zwei Wochen zuhause in Isolation verbringen. Was dabei nicht alles passieren kann, wenn man eine blühende Phantasie, wilde Ideen und schlagfertige Tatkraft hat wie Konrad. Da hat Käthe einiges auszuhalten, einzurenken und gerade zu rücken. Hier die Folgen 1 bis 17 zum Nachhören.