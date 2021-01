Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden die folgenden Teilnahmebedingungen für die Aktion "Die hr1-Glücklichmacher" akzeptiert.

1. Die Teilnehmer/-innen müssen das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

2. Der Gewinn beinhaltet:

a) Bücher: Ein Jahresabonnement für Bücher oder Hörbücher bestehend aus 12 Gutscheinen im Wert von je 100,-€ (Bücherscheck), Preisspender: MVB GmbH, Braubachstraße 16, 60311 Frankfurt.



b) Schokolade: 12 Boxen mit unterschiedlichen Produkten (Pralinen, Tafelschokolade, Bruchschokolade), monatlich verschickt, Preisspender: Michis Schokoatelier, Sandweg 60, 60316 Frankfurt



c) Fitness: Ein ILC Speedbike Hometrainer inklusive 3-jähriger Garantieverlängerung im Wert von 1200,-€ und einem 12-monatigem Abonnement für Online-Fitness-Kurse von Inspire im Wert von 9,99 $ im Monat (Tablet oder Smartphone benötigt, nicht Teil des Gewinns), Preisstifter: Hammer Sport AG, Von-Liebig-Str. 21, 89231 Neu-Ulm.



d) Lebensmittel: Lebensmittel aus dem jeweils vorhandenen Sortiment des nächstgelegenen REWE-Marktes im Wert von bis zu 4.500 Euro. Preisstifter: Rewe Markt GmbH, Raiffeisenstraße 5-9 in 61191 Rosbach.



e) Tee: Ein abwechslungsreicher Jahresvorrat an Tee aus dem Gesamtsortiment von Ronnefeldt bis zu einem Maximalbetrag von 1.500 Euro. Preisstifter: J.T. Ronnefeldt KG, Kurfürstenplatz 38 in 60486 Frankfurt.



f) Garten- und Balkonpflanzen: Einkaufsgutscheine im Wert von insgesamt 1.200 Euro für Balkon- und Gartenpflanzen. Preisstifter: Gärtnerei Löwer, Dudenhöfer Straße 60 in 63500 Seligenstadt.



g) E-Bike: Ein hochwertiges eBike zur einjährigen Gebrauchsüberlassung inklusive regulärer Inspektionen und der dazugehörigen Verschleißteile. Preisstifter: Lucky Bike.de GmbH, Nerotal 35, 65193 Wiesbaden.



h) Kaffee: Ein Jahresabonnement für Kaffee für eine Person bis zu einem Maximalbetrag von 500 Euro. Preisspender: Der Muntermacher – Kaffeemanufaktur, Pfingstweide 2, 61169 Friedberg.



i) Ökostrom: Strom für ein Jahr bis zu einem Gesamtverbrauch von 4.000 kWh, Preisspender: BürgerGas GmbH, Rudolf-Walther-Str. 4, 63584 Gründau.



j) Teelichter: ein Jahresvorrat von Teelichtern in Höhe von maximal 12.000 Stück.



k) Gummibärchen: ein Jahresvorrat von Gummibärchen in Höhe von maximal 12 Kilogramm.



l) Badezusätze: ein abwechslungsreicher Jahresvorrat von Badezusätzen bis zu einem Maximalwert von 150 Euro.



m) Pasta: ein abwechslungsreicher Jahresvorrat von Pasta bis maximal 36 Kilogramm.



n) Zeitschriften: ein Jahresabo für eine Zeitschrift nach Wahl mit einem Maximalwert von 150 Euro.

3. Die Gewinne a) bis i) werden den Gewinnern von Dritten (Preisspender siehe Punkt 2), nicht vom Hessischen Rundfunk bereitgestellt. Der Hessische Rundfunk übernimmt keine Haftung für die Beschaffenheit des Gewinns, insbesondere nicht auf Schadensersatz oder hinsichtlich sonstiger Ansprüche wegen Rechts- oder Sachmängeln. Die Gewinne j) bis n) versendet der Hessische Rundfunk per Post. Mit Aufgabe per Post geht die Gefahr des Verlustes und der Beschädigung auf den/die Gewinner*in über.

4. Der Gewinn ist nur gültig, wenn hr1 diese vom Gewinner / von der Gewinnerin unterschriebenen Allgemeinen Teilnahmebedingungen vorliegen.

5. Eine Barauszahlung oder eine Auszahlung in Sachwerten des Gewinns sowie die Übertragung des Gewinns auf eine andere Person sind nicht möglich.

6. Eine nur vermittelte Teilnahme am Gewinnspiel über Anbieter von Internet- Gewinnspiel-Suchmaschinen ist ausgeschlossen. Da solche Anbieter die Plattform des Hessischen Rundfunks stark behindern, behält sich der Hessische Rundfunk die Möglichkeit einer Sperre gegen diese Anbieter vor.

7. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich einverstanden, dass der hr die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke und für die Dauer der Durchführung des Gewinnspiels verarbeitet. Der hr wird Ihre Daten vertraulich behandeln und nicht unberechtigt an Dritte weitergeben oder für Werbezecke nutzen. In diesem Gewinnspiel werden die Daten der Gewinner an die unter 2. genannten Gewinnstifter zur Abwicklung des Gewinns weitergegeben. Ihre Einwilligung zu der vorstehenden Datenverarbeitung können Sie jederzeit widerrufen. Sie können außerdem die Berichtigung, Löschung oder Sperrung Ihrer Daten verlangen. Darüber hinaus steht Ihnen das Recht auf Auskunft über die von Ihnen gespeicherten Daten zu. Es gelten die Datenschutzbestimmungen des hr, die Sie unter https://www.hr.de/datenschutz/index.html einsehen können. Darin erhalten Sie sämtliche Informationen nach Art. 13 der Datengrundverordnung (DSGVO). Den Datenschutzbeauftragten des hr erreichen Sie unter datenschutz@hr.de.

8. Der Hessische Rundfunk verpflichtet sich, im Hinblick auf die gespeicherten Daten aller Teilnehmer/-innen die datenschutz- und medienrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.

9. Die Teilnehmer/-innen und Gewinner/-innen können in den Online-Angeboten, in Print, im Fernsehen und Hörfunk mit Bild und Ton – jeweils namentlich – veröffentlicht werden. Die Teilnehmer/-innen und Gewinner/-innen erklären sich damit einverstanden, dass das aufgenommene Ton- und Bildmaterial im Zusammenhang mit der Darstellung der Aktion zeitlich, örtlich und inhaltlich uneingeschränkt im Ganzen und in Teilen unentgeltlich vervielfältigt, verbreitet, ausgestrahlt und öffentlich zugänglich gemacht werden darf. Der hr ist berechtigt, die ihm übertragenen Rechte ganz oder teilweise zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel auch auf Dritte (insbesondere andere Medienunternehmen) zu übertragen.

10. Mitarbeiter/-innen des Hessischen Rundfunks und deren Angehörige und der am Gewinnspiel beteiligten Kooperationspartner sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

11. hr1 behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern.

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.