Aus dem Kinosommer Hessen wird dieses Jahr das SommerWanderKino. In ganz Hessen entstehen kleine, gemütliche Open-Air-Kinolocations an Orten, wo es sonst kein Kino gibt. In entspannter und intimer Atmosphäre werden abwechslungsreiche Mainstream-Filme gezeigt.

"Das perfekte Geheimnis", "Lindenberg!", "Yesterday" und viele weitere Kinostreifen - genießen Sie beim SommerWanderKino unterhaltsame Filme unter freiem Himmel. In zahlreichen Orten in Hessen zeigen Veranstalter unter dem Dach des Film- und Kinobüros Hessens ausgewählte Blockbuster.

Im August macht die Kino-Tour Halt am Rand des nordhessischen Naturparks Habichtswald. In Niedenstein sind mit "Knives Out" und "Yesterday" zwei Highlights der vergangenen Film-Saison vor idyllischer Kulisse zu sehen. Es folgen viele weitere Filmabende, unter anderem in der Altstadt von Homberg (Ohm) und auf dem Marktplatz von Eschborn. Das Schloss Fasanerie in Eichenzell bietet dem Publikum ein beeindruckendes barockes Ambiente, passend zum Film des Abends - "Porträt einer jungen Frau in Flammen", ein betörend schöner Liebesfilm von Celine Sciamma. Im Vorprogramm sind Kurzfilme aus dem Projekt "kurz+hessisch" zu sehen.

Hier die Veranstaltungsorte und Kinofilme im Überblick:

6.8. in Niedenstein: "Knives Out"

7.8. in Niedenstein: "Yesterday"

8.8. in Bad Emstal: "Emma"

14.8. in Wolfhagen: "Bohemian Rhapsody"

21.8. in Hünfeld: "Das perfekte Geheimnis"

21.8. in Biedenkopf: "Rocky Horror Picture Show"

21.8. in Bruchköbel: "25km/h"

22.8. in Biedenkopf: "A Rainy Day in New York"

22.8. in Bruchköbel: "Lindenberg! Mach dein Ding"

22.8. in Homberg (Ohm): "Der wunderbare Garten der Bella Brown"

28.8. in Eichenzell: "Porträt einer jungen Frau in Flammen"

29.8. in Lauterbach: "Der Vorname"

30.8. in Lauterbach: "Die anonymen Romantiker"

Bitte beachten Sie: Oberstes Gebot bei den Veranstaltungen sind auch hier die aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen.

Adressen und Uhrzeiten finden Sie auf unserer Event-Seite:

Organisiert wird das SommerWanderKino vom Film-und Kinobüro Hessen , das in Zusammenarbeit mit lokal ansässigen Kinos, Kulturinitiativen und den Kommunen das Netzwerkprojekt koordiniert. Gefördert wird das SommerWanderKino durch die HessenFilm und Medien GmbH. Das in Corona-Zeiten entstandene Sonderprojekt ersetzt in diesem Jahr den kinoSommerhessen, der zum 19. Mal stattfinden sollte.

