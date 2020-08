Pop-Prinzessin Stéphanie von Monaco eroberte 1986 mit "Irresistible" die Charts und landete einen Sommerhit. So viel ist bekannt. Aber wussten Sie, dass hr1-Redakteurin Ulla Atzert damals als Double von Stéphanie arbeitete?

Ulla Atzert arbeitete in den 80ern als Promoterin und stellte den Radio- und Fernsehsendern neue Platten und Künstler vor. Eines Tages sagte ein Musikredakteur des Südwestfunks in Baden Baden zu ihr: "Du siehst ja aus wie Stéphanie von Monaco." Und was als Scherz begann, wurde dann Realität. "Ich habe sie hier und da gedoubelt", so Ulla Atzert.

Zum Verwechseln ähnlich

Stéphanie von Monaco 1986 Bild © privat

Stéphanie und Ulla schnitten sich sogar zeitgleich die Haare kurz. "Unsere Passfotos sind zum Verwechseln ähnlich gewesen", erinnert sich unsere Redakteurin. Dabei sind sich die beiden Frauen nie begegnet und die Prinzessin wusste nichts von ihrer deutschen Doppelgängerin.

Mit Stéphanies Popkarriere war es nach ihrem Hit "Irresistible" und einem Album bald wieder vorbei. Ihr offizieller Lebenslauf auf der Internetseite des monegassischen Fürstenhauses verschweigt diesen Lebensabschnitt sogar. Offensichtlich ist er der Familie heute peinlich. Unsere Kollegin aber steht heute noch zu ihrem glamourösen Nebenjob. Einmal Prinzessin...

Passfoto von Stéphanie von Monaco und Ulla Atzert (oben angepinnt). Bild © privat

