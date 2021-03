Zehn Jahre Vorbereitung, 140 Millionen Euro Kosten: Über ein Jahr lang drifteten 300 Wissenschaftler mit dem Forschungseisbrecher „Polarstern“ am Nordpol entlang. Es war die größte internationale Arktis-Expedition aller Zeiten. Ihr Leiter war Professor Markus Rex. Im hr1-Talk erläutert er, was man sich von der Mammut-Expedition an Erkenntnissen für die Zukunft unseres Planeten erhofft.

Unser Gast in drei Sätzen

Markus Rex und Klaus Reichert Bild © hr1

Markus Rex ist Leiter der Atmosphärenforschung am Alfred-Wegener-Institut des Helmholtz-Zentrums für Polar- und Meeresforschung in Potsdam. Er ist Geopysiker, Physiker und Meteorologe, auf den Punkt gebracht: Klimaforscher. Um dem Klimawandel auf die Spur zu kommen, klettert er nicht nur durch arktische Gefilde, sondern auch in die feuchte Hitze in Äquatornähe.

Darum geht’s im hr1-Talk

Für Markus Rex ist die Arktis die "Wetterküche der Erde" - was sich in ihr zusammenbraut, hat Folgen für uns alle. Für Markus Rex ist die Stille der Arktis allumfassend - aber er hat auch ihre Töne vernommen. Für Markus Rex hatte der Arbeitstag im Eis manchmal 24 Stunden - doch es gab auch Zeit für Spiel und Spaß, zum Beispiel das nördlichste Fußballspiel aller Zeiten, inklusive Eisbärwächtern. Letztere hatten ihre zweibeinigen Besucher nämlich zum Fressen gern.

Klimaforscher Rex hat wie alle bedeutenden Polarforscher Tagebuch über seine Zeit im Eis geführt. "Eingefroren am Nordpol - das Logbuch von der Polarstern" heißen seine Aufzeichnungen über Wissenschaft, Alltag und Abenteuer im ewigen Eis.