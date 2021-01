An der Sophie Scholl-Schule in Alsfeld kümmern sich Schüler liebevoll um alte Legehennen aus Eierfabriken, denen die Federn ausgefallen sind. Sie bekommen sogar Pullis gegen die Kälte. Und auch Sie können helfen und stricken. Wir haben die Anleitung dazu.

Die Schüler der Sophie Scholl-Schule im Vogelsbergkreis haben ehemalige Hochleistungslegehennen aus einer Legebatterie gerettet. Doch das Bauchgefieder der Tiere ist durch die Käfighaltung zum großen Teil ausgefallen. Jetzt frieren sie. Doch Hilfe ist schon angekommen.

Wie die "Oberhessische Zeitung" schreibt, hat Susanne Fricke, Ausbilderin von Maßschneiderinnen in Alsfeld, von den bibbernden Hühnern erfahren. Sie machte sich im Internet schlau, wie so ein Hühnerpullover wohl aussehen könnte und wurde fündig. Eine Schülerin aus dem zweiten Lehrjahr fand Gefallen an der Idee und fertigte gleich zwölf Pullis für die federlosen Viecher an. Weitere sollen folgen.

Stricken für Hühner - mit Nähanleitung

Wenn auch Sie noch ein paar Wollknäuel und Stricknadeln oder Fleece-Stoffe aus alten Decken sowie Lust und Laune zum Stricken und Nähen haben - der Verein "Rettet das Huhn e.V. " freut sich über wärmende Spenden. Der Tierschutzverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, ausgemusterten Hochleistungslegehennen ein artgerechtes Lebensende zu ermöglichen und vermittelt die Tiere an Privatleute. Die Pullis sind übrigens nicht nur im Winter ein Schutz gegen die Kälte. Im Sommer droht den Hühnern an den kahlen Stellen Sonnenbrand. Auch davor schützen die Leibchen.

Hier sehen Sie eine Videoanleitung zum Nähen oder Stricken von Hühnerpullis:

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Weitere Informationen Rettet das Huhn Der Verein "Rettet das Huhn" kümmert sich seit 2007 bundesweit um ausrangierte Legehennen, sammelt sie bei kooperierenden Landwirten ein und gibt sie an Hühner-Paten weiter. Mehr als 86.000 Hühner wurden so vor dem Schlachter bewahrt. Die Lebenserwartung nach der Rettung liegt bei ein bis drei Jahren. Und Eier legen sie immer noch - wenn auch nicht mehr so viele. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr1 am Vormittag, 27.1.2021, 9-12 Uhr