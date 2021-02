Tauwetter und Regen haben in vielen hessischen Regionen für Hochwasser gesorgt. Vor allem in Mittel- und Osthessen sind Bäche und Flüsse über die Ufer getreten. Wie ist die aktuelle Hochwasser-Lage bei Ihnen vor der Haustüre? Schicken Sie uns Ihre Fotos!

Hochwasser ist zu dieser Jahreszeit üblich in bestimmten hessischen Regionen. Doch durch Schneeschmelze und Dauerregen steigen derzeit die Wasserpegel von Flüssen und Bächen in Mittel- und Osthessen stark an. Im Vogelsberg, im Main-Kinzig-Kreis und im Taunus sind viele Städte und Gemeinden betroffen. Wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mitteilte, wurde an vier Pegeln die höchste Hochwasser-Meldestufe überschritten. Das bedeutet laut Hochwasserportal Hessen ein sogenanntes "außergewöhnliches Hochwasser": In diesem Fall sind bebaute Gebiete und Straßen "in größerem Umfang" überflutet.

Vor allem in der Wetterau wurde in vielen Ortschaften Katastrophenalarm ausgelöst, Straßen überflutet und Keller leer gepumpt. In Büdingen beispielsweise stehen große Teile der Altstadt unter Wasser - teils von einer Höhe bis zu 40 Zentimeter. Sind auch Sie vom Hochwasser betroffen? Wie ist die Lage in Ihrer näheren Umgebung? Wir dokumentieren die aktuelle Hochwasser-Lage in einer Bildergalerie mit Eindrücken aus Nord-, Mittel- und Südhessen.

Schicken Sie uns Ihre Bilder!

Füllen Sie unser Formular aus und laden Sie Ihre Fotos hoch - bitte im Querformat und mit einer kurzen Beschreibung zum Standort.

