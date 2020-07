Um Rollstuhlfahrern das Leben leichter zu machen, baut Rita Ebel Rampen für sie. Der Clou: Die Rampen sind aus Legosteinen. Neben dem praktischen Nutzen geht es der Hanauerin auch darum, Denkanstöße für eine behinderten-freundlichere Gesellschaft zu geben.

Rita Ebel sitzt selbst im Rollstuhl und weiß nur zu gut, welche Barriere eine einfache Stufe für einen Rollifahrer darstellen kann. Doch statt zu lamentieren, wurde die 62-Jährige aktiv und begann Rampen aus Legobausteinen zu bauen. 18 Stück hat sie schon fertiggestellt. 14 davon stehen vor Geschäften in ihrer Heimatstadt Hanau. Die anderen in Frankfurt, Bensheim, Nidderau und Apolda.

Den Namen "Lego-Oma" bekam Rita Ebel von ihrer Tochter verpasst. Die zwölfjährige Enkelin kümmert sich um Omas Facebook- und Instagram-Auftritt. Und das Interesse an den Legorampen aus Hanau ist riesengroß. Aus aller Welt kommen Anfragen und so verschickt Rita Ebel Bauanleitungen auch auf englisch, französisch, italienisch und spanisch.

Kindergärten spenden Lego

Ganz günstig ist das Hobby der 62-Jährigen aber nicht. Allein der Materialwert einer zweispurigen, 15 Zentimeter hohen Lego-Rampe beträgt um die 500 Euro. 16 Kilo der kleinen Bauklötze werden benötigt. Bei Ebay kostet das Kilo zwischen 20 bis 25 Euro. Es gibt aber auch Lego-Spenden. Zum Beispiel aus Hanauer Kindergärten.

Für die "Lego Oma" ist das Rampenbauen mittlerweile zu einem Vollzeitjob geworden. Doch den macht sie gern. Will sie doch das Bewusstsein der Menschen auf die vielerorts mangelnde Barrierefreiheit lenken. Und das funktioniert: "Niemand geht an so einer Rampe vorbei, ohne sie sich anzugucken. Kinder versuchen Steine rauszupulen, Erwachsene machen Fotos."

Rita Ebel und eine ihrer Lego-Rampen. Bild © picture-alliance/dpa

