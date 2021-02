Der in Fulda und Umgebung bekannte Friseurmeister Manfred Hohmann erkrankte 2020 schwer an Covid-19. In einem Youtube-Video berichtet der 62-Jährige über den dramatischen Verlauf seiner Infektion.

Das Video wurde im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums gedreht. Laut Hohmann wurde er kontaktiert, weil er zu einem der 50 am schwersten von COVID-19 betroffenen Patienten bundesweit gehörte.

Manfred Hohmann hatte lebensbedrohlich hohes Fieber, lag 23 Tage im künstlichen Koma und wurde 60 Tage lang beatmet. Seitdem kämpft er sich ins Leben zurück.

Das Video über Manfred Hohmann können Sie sich hier ansehen.

