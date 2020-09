Bluthochdruck ist eine Volkskrankheit. 2018 litten rund 19 Millionen Menschen in Deutschland darunter. Dadurch steigt das Risiko für Herzinfarkt, Thrombose und Schlaganfall. Damit es gar nicht so weit kommt, können Sie hohem Blutdruck mit natürlichen Mitteln entgegenwirken.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland nach wie vor Todesursache Nummer eins. Laut Experten wird bei immer mehr Menschen Bluthochdruck diagnostiziert. Bei mehr als jedem vierten gesetzlich Krankenversicherten (26,3 Prozent) diagnostizierten Ärzte im Jahr 2018 einen erhöhten Blutdruck (Hypertonie), das sind rund 19 Millionen Menschen. 2009 waren es noch keine 17 Millionen gewesen.

Als Idealwert beim Blutdruck gilt ein Index von unter 120/80 mmHg, also ein systolischer Wert von unter 120 Millimeter Quecksilbersäule und ein diastolischer Wert von unter 80 Millimeter Quecksilbersäule. Messungen zwischen 120/80 bis 140/90 sind normal.

Liegt der Blutdruck auf Dauer über 140/90 handelt es sich um Bluthochdruck (Hypertomie). Dagegen sollte der Betroffene etwas tun, denn wenn das Blut mit zu hohem Druck dauerhaft durch die Adern fließt, leiden die Gefäße und in der Folge auch Herz und Hirn.

Die einfachste Behandlung sind Tabletten: ACE-Hemmer, Entwässerungstabletten (Diuretika) oder Betablocker. Diese rückten in den vergangenen Jahren allerdings aufgrund erhöhter und starker Nebenwirkungen immer mehr in die Kritik. Eine gesündere Lebensweise wirkt meist genauso gut wie Tabletten.

Diese natürlichen Möglichkeiten verhelfen zu einem niedrigeren Blutdruck:

Bewegung: Mit einem gut durchdachten Sportprogramm ist bei einem Bluthochdruck eine Verringerung der Werte um etwa 5 bis 10 mmHg zu erwarten, wobei sich die Wirkung von Mensch zu Mensch je nach Veranlagung deutlich unterscheiden kann.

Salzersatz: Die täglich 10-15 Gramm Salz in unserer Ernährung sind einfach zu viel. Selbst ohne hohen Blutdruck sollten wir nur 5 bis 6 Gramm aufnehmen. Da das Gewürz bei den meisten Hypertonikern den Blutdruck ansteigen lässt, können sie durch Salzverzicht besonders viel erreichen. Dass Speisen mit wenig Salz gezwungenermaßen fade schmecken, ist eine zwar weit verbreitete, aber falsche Vorstellung, was nicht zuletzt die mediterrane Küche beweist. Oft kann man mit ausgewählten Gewürzen und frischen Kräutern sogar einen deutlich besseren Geschmack erzielen als mit der üppigen Verwendung von Salz. Auf gepökeltes und geräuchertes Fleisch oder Fisch sollte man genauso verzichten wie auch auf zu viel Wurst, Käse und Fast Food.

Die besten natürlichen Blutdrucksenker

Magnesium: Enthalten in Speisekleie, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten und Nüssen, Petersilie.

Folsäure: Enthalten in Getreidekeimen, Hefen, Hülsenfrüchten und grünem Blattgemüse, Orangen.

Omega-3-Fettsäuren: In Fischöl aus Lachs, Hering, Thunfisch und Makrele sowie Chiasamen, Leinsamen und Walnüsse.

Kalium: In Bananen, Hülsenfrüchten, Nüssen, Trockenfrüchten und Spinat, Tomaten.

Resveratrol: In roten Trauben, Himbeeren, Maulbeeren, Pflaumen und Erdnüssen.

L-Arginin: In Erdnüssen, Mandeln, Sojabohnen, Meeresfischen und Geflügel.

Nitrat: In Roter Beete, Feldsalat, Spinat, Endiviensalat, Grünkohl, Wirsing und Radieschen.

