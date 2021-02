Live-Konzert im Treppenhaus - in Frankfurt ist das möglich.

Live-Konzert im Treppenhaus - in Frankfurt ist das möglich. Bild © picture-alliance/dpa

So bestellen Sie Live-Musik zu sich nach Hause

Während der anhaltenden Corona-Pandemie stehen Lieferdienste für Essen oder Streamingdienste für Serien und Filme hoch im Kurs. Doch wussten Sie, dass man sich neben Gaumenfreuden und Blockbustern auch Live-Musik direkt nach Hause liefern lassen kann?

Einen ganz besonders außergewöhnlichen Lieferdienst bietet jetzt die Kammerphilharmonie in Frankfurt an: Dort kann man sich Live-Musik gegen eine kleine Spende nach Hause liefern lassen - die jungen Musiker*innen spielen alles von Bach bis zu den Beatles. Einzige Voraussetzung ist, dass man in Frankfurt wohnt.

Die Musiker*innen spielen jeweils zehn Minuten, kostenfrei!

Die Musiker*innen der Kammerphilharmonie spielen von Februar bis März 2021 an ausgewählten Termin jeweils zehn Minuten solo oder als Duo zwischen 15 und 18 Uhr vor Ihrer Wohnungstüre oder im Treppenhaus. Andere Hausbewohner*innen dürfen gerne durch die offenen Türen zuhören.

Weitere Informationen Hygienemaßnahmen: Die Musiker*innen spielen mit FFP2-Masken. Bläser*innen halten außerdem maximalen Abstand ein. Sie öffnen Ihre Tür und hören von Ihrem Wohnungsflur aus zu. Bitte tragen auch Sie eine Maske für den Schutz aller Beteiligten. Ende der weiteren Informationen

Das Projekt wird gefördert vom Kulturamt Frankfurt und die Buchung ist für Sie kostenlos! Über eine Spende im Rahmen Ihrer Möglichkeiten freut sich das Team natürlich trotzdem.

Hier können Sie einen Termin buchen

Seit dem 3. Februar kann man auf der Internetseite der Kammerphilharmonie Frankfurt die Mini-Konzerte fürs Treppenhaus buchen. Kleiner Tipp: Beeilen Sie sich - viele Termine sind bereits vergeben!

Sendung: hr1, hr1 am Vormittag, 9.2.2021, 9-12 Uhr