Geduld ist eine Tugend: Ein Puzzle kitzelt die kleinen grauen Zellen und macht jede Menge Spaß. Zudem ist es ein ideales Ventil für Stress. Gerade bei Erwachsenen sind sie derzeit beliebt wie nie. Mit diesen Online-Puzzles können Sie jeden Tag Ihrem Hobby nachgehen. Ganz egal, ob daheim am Desktop oder unterwegs auf Ihrem Mobilgerät.

Ein Hobby, das viele bisher eher im Kinderzimmer verorten würden, erfreut sich immer größerer Beliebtheit in der Erwachsenenwelt: Das Puzzle. So fügen viele Puzzle-Fans in ihrer Freizeit Hunderte oder Tausende kleiner Teile zu einem Bild zusammen – manche alleine, viele zu zweit, einige sogar kompetitiv. Zum Abschluss der diesjährigen Spielwarenmesse jubelten Puzzle-Hersteller wie der deutsche Platzhirsch Ravensburger über hervorragende Verkaufszahlen.

Welcher Puzzle-Typ sind Sie: vorsortieren oder direkt loslegen?

Das ist nicht erst jetzt so, seit sich immer mehr Menschen freiwillig oder gezwungenermaßen in häusliche Quarantäne begeben – der Trend hat schon eine ganze Weile vorher begonnen. Und einen Teil seiner wachsenden Popularität verdankt das Puzzle dem Internet; vor allem den sozialen Medien. Auf Instagram und YouTube präsentieren User stolz zahlreiche Fotos und Zeitraffervideos ihrer Puzzle - vom ersten Teil bis zum fertigen Motiv.

Auf zahlreichen Puzzle-Portalen posten Nutzer Fotos ihrer vollendeten Puzzles und tauschen sich über Fachfragen wie "was ist eigentlich die beste Unterlage zum puzzeln?" oder "was ist die beliebteste Methode?" aus. Viele sortieren erst alle Teile vor, andere legen direkt mit den Randteilen los. Dabei geht‘s erstaunlich friedlich, freundlich und entspannt zu. Aber warum sind Puzzles plötzlich so populär? Es hat wohl damit zu tun, dass die Nutzer eine ganze Weile von den Anforderungen der Arbeitswelt abschalten können und der digitalen Welt entfliehen wollen. Das klingt paradox - aber das entspannte, zugleich konzentrierte Legen von Puzzles ist für viele ein gutes Ventil für Stress.

Das sind die besten Online-Puzzle-Anbieter

Online-Puzzle haben gegenüber herkömmlichen Puzzle-Spielen zudem einen großen Vorteil: Puzzleteile können bei der Online-Variante nicht verloren gehen.

"Daily Jigsaw Puzzles"

Auf "Daily Jigsaw Puzzles" können Sie kostenfrei soviel online puzzeln, wie Sie möchten. Und wenn Sie die tägliche Herausforderung bereits gemeistert haben, klicken Sie einfach ins Archiv und lösen eines der Puzzles der vergangenen Tage. Drei Schwierigkeitsstufen sorgen dafür, dass jeder Spieler seine persönliche Herausforderung findet. Zudem läuft oben links eine Uhr, die Ihnen Ihre Spielzeit anzeigt.

"PuzzleFactory"

Auch bei der "PuzzleFactory" kommen Puzzle-Fans voll auf Ihre Kosten. Dort können Sie aus zahlreichen Puzzle-Motiven wählen oder Ihr eigenes Bild hochladen und als Puzzle lösen. Die Zeit läuft mit. Unterhalb des Puzzles sehen Sie außerdem, wie schnell der beste Puzzler war und wo der Durchschnitt liegt. Mit nur einem Klick können Sie sich die Puzzleteile für die Kanten und Ränder anzeigen lassen. Das Puzzle-Motiv ist im Hintergrund zu sehen - Sie müssen die Teile nur zuordnen. Wer es kniffliger mag, kann die Vorlage auch ausblenden.

"Jigsawplanet"

Hier können Sie sich die meistgespielten Puzzles anzeigen lassen oder mit Schlagworten ein geeignetes Motiv suchen. Nutzer können zwischen 24 und 300 Teilen wählen und so den Schwierigkeitsgrad selbst bestimmen. Es gibt zudem einen Ordnen-Button, der Sie beim Sortieren der Puzzleteile unterstützt. Die Vorlage kann optional als Hintergrundbild eingeblendet werden und die Zeit der besten drei User wird Ihnen als Anreiz angezeigt.

"JSPuzzles"

Sie können bei jedem Motiv selbst zwischen 9 und 225 Teilen wählen. Auch hier können Sie Ihre Leistung mit der Bestzeit und dem Durchschnitt der anderen Spieler vergleichen. Eine Bewertung der Puzzles hilft Ihnen zudem, den besten Spielspaß herauszufinden. Angemeldete User können Ihren Zwischenstand speichern und zu einem späteren Zeitpunkt fortfahren.

