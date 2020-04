Ostern gibt es im TV ein Wiedersehen mit Winnetou und Old Shatterhand.

Ostern gibt es im TV ein Wiedersehen mit Winnetou und Old Shatterhand. Bild © picture-alliance/dpa

Ein gutes Fernsehprogramm kann in diesen Zeiten viel wert sein. Für die Osterfeiertage haben die TV-Sender für jeden Geschmack etwas im Angebot: Serien, Komödien, Fantasy. Dazu Klassiker wie "Winnetou" und "E.T.". Und dazu einen aktuellen deutschen Kinofilm zum Streamen auf den On-Demand-Plattformen.

Sie gehören zu Ostern wie der Altar in die Kirche: Monumental- und Bibelfilme. 3sat zeigt "Die zehn Gebote", "Das Gewand" und "Cleopatra" - allesamt oscarprämierte Klassiker der Filmgeschichte. Ganz anders dagegen die Monty-Python-Komödie "Das Leben des Brian", die die Geschichte Jesus' auf ihre eigene Art interpretiert. Wer von der britischen Comedy-Truppe nicht genug bekommen kann, für den hat RTL2 auch noch "Die Ritter der Kokosnuss" im Programm.

"Winnetou", Märchen, "Der Name der Rose"

Im Ersten geht es in den Wilden Westen. Freitag, Sonntag und Montag sind dort die drei "Winnetou"-Filme zu sehen. "Der Schatz im Silbersee" läuft Sonntag bei Kabel 1. Auch mit Märchenfilmen für die ganze Familie ist das Programm reich gefüllt. Darunter viele Klassiker aus tschechischer und DDR-Produktion.

Das ZDF startet am Karfreitag die zweite Staffel der Heimatserie "Über Land" mit Harald Krassnitzer als Richter Hans Bachleitner, der in der bayerischen Provinz skurrile Fälle zu verhandeln hat. Neu im Free-TV ist die achtteilige Miniserie "Der Name der Rose", die Umberto Ecos Bestseller neu erzählt. Dafür lohnt es sich die Senderliste nach ServusTV zu durchsuchen. Der österreichische Sender zeigt an allen vier Ostertagen jeweils um 20:15 Uhr zwei Folgen.

Die Oster-TV-Highlights nach Tagen im Überblick

Weitere Informationen Karfreitag, 10. April 12:50 Uhr - Winnetou (Das Erste)

13:50 Uhr - Die zehn Gebote (ZDF)

20:15 Uhr - Alles steht Kopf (Vox)

20:15 Uhr - Fack ju Göhte 3 (Sat.1)

20:15 Uhr - Das Gewand (3sat)

20:15 Uhr - Der Namen der Rose, Teil 1 & 2, weitere Folgen Samstag, Sonntag und Montag (ServusTV)

21:15 Uhr - Über Land (ZDF) Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Karsamstag, 11. April 20:15 Uhr - Harry Potter und der Orden des Phönix (Sat.1)

20:15 Uhr - Das Leben des Brian (RTL2), im Anschluss "Die Ritter der Kokosnuss"

20:15 Uhr - Apollo 13 (ZDFneo)

22:25 Uhr - E.T. - der Außerirdische (ZDFneo)

0:15 Uhr - Out Of Sight (ZDF) Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Ostersonntag, 12. April 12:55 Uhr - Winnetou II (Das Erste)

16:15 Uhr - Der Schatz im Silbersee (Kabel 1)

20:15 Uhr - Die zehn Gebote (3sat)

20:15 Uhr - Das Traumschiff - Marokko (ZDF)

22:30 Uhr - Tomb Raider (RTL) Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Ostermontag 11:10 Uhr - Winnetou III (Das Erste)

14:25 Uhr - Willkommen bei den Sch‘tis (One)

18:10 Uhr - Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm (One)

20:15 Uhr - Cleopatra (3sat)

20:15 Uhr - Tatort: Das fleißige Lieschen (Das Erste), neues Ermittlerteam aus Saarbrücken

20:15 Uhr - Kingsman - The Secret Service (ProSieben) Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Märchenfilme für die ganze Familie Karfreitag

06.50 Uhr Hänsel und Gretel (D 2012) Das Erste

07.50 Uhr Rapunzel (D 2009) Das Erste

08.00 Uhr Das tapfere Schneiderlein (D 2008) NDR

12.00 Uhr Die sechs Schwäne (D 2012) ZDF

14.55 Uhr Vom tapferen Schmied (CSSR 1983) MDR



Karsamstag

07.35 Uhr Das Schloss hinter dem Regenbogen (RO 1970) MDR

08.30 Uhr Prinz Himmelblau und Fee Lupine (D 2016) NDR

09.00 Uhr Das blaue Licht (D 2010) RBB

09.30 Uhr Das Märchen von der Regentrude (D 2018) NDR

10.00 Uhr Die Prinzessin auf der Erbse (D 2010) RBB

11.00 Uhr Allerleirauh (D 2012) RBB

12.00 Uhr Sechse kommen durch die ganze Welt (D 2014) RBB

13.00 Uhr Prinzessin Maleen (D 2015) RBB

14.00 Uhr Rotkäppchen (DDR 1962) MDR

14.00 Uhr Der Froschkönig (DDR 1987) RBB

15.05 Uhr Zwerg Nase (DDR 1978) MDR

15.05 Uhr Schneeweißchen und Rosenrot (D 2012) RBB

16.05 Uhr Das tapfere Schneiderlein (DDR 1956) RBB



Ostersonntag

06.55 Uhr Der Meisterdieb (D 2010) Das Erste

07.55 Uhr Die kluge Bauerntochter (D 2010) Das Erste

09.25 Uhr Die drei Königskinder (D 2019) SWR/SR

11.30 Uhr Vom Fischer und seiner Frau (D 2012) NDR

12.00 Uhr Schneewittchen (DDR 1961) KiKa

14.55 Uhr Die zertanzen Schuhe (DDR 1978) MDR

15.45 Uhr Wie Honza beinahe König geworden wäre (CSSR 1976) MDR



Ostermontag

07.00 Uhr Die Gänsemagd (D 2009) Das Erste

08.00 Uhr Brüderchen und Schwesterchen (D 2008) Das Erste

12.15 Uhr Aschenputtel (D 2010) ZDF

13.40 Uhr Der süße Brei (D 2018) ZDF

14.25 Uhr Das Märchen vom Däumling (CSSR/SU 1986) RBB

15.05 Uhr Die goldene Gans (DDR 1964) MDR

15.45 Uhr Die Galoschen das Glücks (D 2018) RBB

16.15 Uhr Zwerg Nase (DDR 1978) MDR

16.45 Uhr Das Märchen von den 12 Monaten (D 2019) RBB Ende der weiteren Informationen

"Die Känguru-Chroniken" zum Streamen statt im Kino

Die Schließung der Kinos wegen der Corona-Krise hat viele aktuelle Filme hart getroffen. Dazu gehört auch die Komödie "Die Känguru-Chroniken", die am 5. März bundesweit in die Kinos kam. Mehr als 540.000 Zuschauer sahen sich den Film an, dann kam das kulturelle Leben zum Stillstand.

Nun hat sich der Verleih zu einem ungewöhnlichen Schritt entschieden und zeigt den Film mit dem vorlauten Känguru ab Donnerstag, den 2.4., gegen Extra-Geld zum Streamen. "Die Känguru-Chroniken" sollen auf Video-on-Demand-Plattformen wie iTunes und Amazon zur Verfügung stehen. Der Stream soll stolze 17 Euro kosten, davon fließe aber ein maßgeblicher Betrag an die Kinos, die den Film zum Kinostart so enthusiastisch unterstützt hätten, hieß es.

