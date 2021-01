1/10 Platz 10: "Something Happened On The Way To Heaven" von 1989

Der in schnellerem Tempo gespielte Song mit Elementen von Pop und Rock wurde mit Bläsern, einem Chor und einer E-Gitarre aufgenommen. Er erschien auf Phil Collins' viertem Album "But Seriously..." von 1989 und handelt von einem Protagonisten, der sich bei einer geliebten Person für in einer Beziehung gemachte Fehler entschuldigt und sie ermuntert, es noch einmal zu versuchen. In Kanada erreichte er Platz Eins, in Deutschland wie in der Schweiz kletterte er immerhin auf Platz 26. Das Lied ist geprägt von fast durchgängigen, kräftigen Drum-Soloparts - ein gefundenes Fressen also für den begnadeten Schlagzeuger Phil Collins.