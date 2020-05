Viele Restaurants, die wegen Corona schließen mussten, verkaufen ihre Speisen zum Mitnehmen. Doch das sorgt für ein steigendes Müllaufkommen an To-Go-Verpackungen. Außerdem werden Pizzakartons und Menüboxen aus Styropor oft falsch entsorgt. Wissen Sie, was in welchen Müll gehört?

Es ist ja auch nicht so einfach. Verschiedenen Materialien, verschiedene Mülltonnen - wohin also mit den Resten, die nach einem Take-Away-Mahl vom Italiener, Asia-Imbiss oder Burgerladen übrige geblieben sind?

Pizzakartons

Ein Pizzakarton wird in eine Mülltonne geworfen. Bild © picture-alliance/dpa

Grundsätzlich können Pizzakartons ins Altpapier. Aber Achtung! Kleben Pizzareste am Karton oder ist die Pappe ölig und verdreckt, hat er dort nichts verloren und gehört stattdessen in den Restmüll. Nur saubere Pappe und sauberes Papier dürfen in die Altpapiertonne. Ist nur der Boden des Pizzakartons beschmutzt, trennen Sie ihn ab und entsorgen ihn im Restmüll. Alles andere kann dann ins Altpapier.

Pappschalen

Pappschale mit Pommes Bild © picture-alliance/dpa

Auf ihnen werden gerne Pommes oder Wurst serviert und deshalb gehören diese Pappschalen aufgrund von anhaftenden Fett- und Ketchupresten in den Restmüll. Sind sie sauber, wandern sie ins Altpapier. Selbes gilt für Hamburger-Verpackungen aus Pappe.

Menüboxen aus Styropor

Styroporverpackung Bild © picture-alliance/dpa

Sie sind mit das umweltschädlichste Verpackungsmaterial. Zwar halten diese Boxen die Speisen warm, sind leicht und billig. Aber sie sind biologisch nicht abbaubar und machen beim Recycling Probleme. Die kleinen Granulat-Kügelchen gelangen leicht in die Umwelt, wo sie sich nie vollständig zersetzen. Beim Recyceln verkleben die Kügelchen häufig mit anderen Materialien. Dennoch gehören diese Verpackungen in den Gelben Sack.

Kaffee- und andere Getränkebecher

Coffee to go Becher Bild © picture-alliance/dpa

Coffee-to-go-Becher dürfen im Gelben Sack entsorgt werden, Getränkebecher aus Plastik gehören ebenfalls dort hinein.

Servietten und Kassenbons

Die Servietten oder Papiertücher, die Sie beim Abholen des Essens dazu bekommen haben, gehören dagegen in den Restmüll. Das Altpapier ist für sie tabu. Alles was in der Küche oder für die Körperhygiene verwendet wird, hat aus hygienischen Gründen nichts im Altpapier zu suchen. Essensreste kommen in den Biomüll.

Und sollten Sie auch noch den Kassenbon haben und nicht wissen, wohin damit - auch der gehört nicht in den Papier-, sondern in den Restmüll. Kassenbons bestehen aus Thermopapier und das enthält für den Menschen schädliche Stoffe, zum Beispiel Bisphenole.

Sendung: hr1 am Vormittag, 14.5.2020, 9-12 Uhr