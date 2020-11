Man weiß gar nicht, warum sich alle so aufregen. Das Weihnachtsfest naht und plötzlich wollen alle ganz eng beieinander sein. Das war doch nie so. Absatzbewegungen gibt es in manchen Haushalten doch schon am 24. Dezember ab 21 Uhr. Und in diesem Jahr soll das nicht gelten? Schon komisch...