An Weihnachten, so glauben Christen, ist etwas Fantastisches geschehen. Gott wird Mensch. Rettung ist greifbar geworden. Weihnachten ist das Fest des Friedens und der Begegnung schlecht hin. Begegnung verwandelt. Dies haben nicht nur die Hirten damals an der Krippe in Bethlehem, sondern auch immer wieder Menschen im Laufe der Zeit erfahren. Auf dem Weg nach Bethlehem - heute mit Dipl.-Theologen Christoph Hartmann aus Fulda.