"Das Beste kommt noch!" Auf diesen Slogan auf einer Pappkarte hat Autor Johannes Meier in diesem Jahr oft geschaut. An dunklen Tagen leuchteten seine Buchstaben manchmal besonders hell. Doch soll er seelenruhig darauf vertrauen, dass von allein das Beste noch kommt oder lieber die Dinge selbst in die Hand nehmen?