Was ist in meinem Leben wirklich wichtig? Diese Frage wird, so meine ich, eher selten gestellt. Ich halte sie und vor allem die Antwort darauf für sehr wichtig. Das bewusst zu machen, möchte ich mit meinen Sonntagsgedanken erreichen. Eine Geschichte soll dabei helfen. Sie scheint eine überzeugende Antwort zu geben. Doch als Christ glaube ich, dass dieser Antwort ein entscheidender Punkt fehlt: Nicht irdische Dinge können letztlich ein Leben tragen, sondern Gott allein. Das jedenfalls ist meine Überzeugung.