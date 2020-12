Markus Rex ist Leiter der Atmosphärenforschung am Alfred-Wegener-Institut des Helmholtz-Zentrums für Polar- und Meeresforschung in Potsdam. Er ist Geopysiker, Physiker und Meteorologe, auf den Punkt gebracht: Klimaforscher. Um dem Klimawandel auf die Spur zu kommen, klettert er nicht nur durch arktische Gefilde, sondern auch in die feuchte Hitze in Äquatornähe.