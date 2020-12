Er spielt hochromantische Helden genauso souverän wie abgrundtief böse Schurken. Er hat Adolf Hitler, Luis Trenker und einen intriganten Banker in "Bad Banks" verkörpert: Tobias Moretti. Am 1. Weihnachtsfeiertag zeigt er sich in seiner jüngsten Rolle - als Ludwig van Beethoven im Ersten. Zuvor spricht er im hr1-Talk über seine Rollen, sein Rollenverständnis, aber auch über sich.