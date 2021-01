"An meinem ersten Tag im Kindergarten habe ich gebrüllt", erinnert sich Susanne Schnieder an ihre Erfahrungen in ganz jungen Jahren. Aber dann fand sie ihr Kindergartenfräulein schön, den Polizeikasper lehrreich und zudem ihre erste Sandkasten-Liebe. Und später wechselte sie die Seiten - ihre Bilanz Jahrzehnte danach: neben viel Freude und Spaß auch zwei Hörstürze durch Stress und Lärm am Arbeitsplatz.