In Marburg hat Ulrich Stangier studiert und seine beiden Töchter führen die Familientradition fort, studieren das gleiche Fach wie ihr Vater - und eine sogar in Marburg. Der Professor hat nun einen Lehrstuhl in Frankfurt inne, forscht mit dem Schwerpunkt Angst und Depression. Er hat derzeit soviel zu tun, dass ihm nicht mal Zeit für sein Hobby, das Klavierspielen, bleibt.