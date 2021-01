In dieser Woche war es endlich so weit: die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden und seiner Stellvertreterin Kamala Harris. Mit Stil, Würde und vielen Bildern von Versöhnung und Hoffnung ist eine neue Zeit angebrochen. Und in der gibt es sogar einen second gentleman. Den Ehemann der neuen Vizepräsidentin. Ein Mann, der seiner Frau den Rücken freihält, der in ihrem Schatten steht und das kein bisschen bedauert. Auch in der Bibel findet sich ein solches Role Model, sagt Andrea Seeger von der evangelischen Kirche.