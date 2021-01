Manchmal blitzt er in der oft trüben Welt der Politik doch mal auf: der berühmte Funke Vernunft. Christoph Schäfer findet: Es tut gut, dann einfach mal genau hinzuschauen. In letzter Sekunde haben sich jetzt die USA und Russland geeinigt: Ein wichtiger Atom-Abrüstungsvertrag wird kurz vor Ende der Frist verlängert. Für Christoph Schäfer war das ein richtiger Lichtblick in der letzten Nachrichtenwoche, dazu heute sein hr1 Zuspruch.