Podcast "Oh du fröhliche" - auch in diesem Jahr

Trotz Corona, oder gerade deshalb brauchen wir an Weihnachten fröhliche Lieder, Trost und Beistand. Noch fünf Tage bis Weihnachten! Freuen Sie sich schon drauf? Oder deprimiert es Sie eher in diesem Corona-Jahr? Werden Sie trotzdem "Oh du fröhliche" singen? Hören Sie dazu den hr1 Zuspruch von Pia Arnold-Rammé von der katholischen Kirche in Frankfurt.