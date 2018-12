Sie singen im stillen Kämmerlein, trällern unter der Dusche oder grölen im Stadion? Dann dürfte dieses Phänomen für Sie genau das Richtige sein. Rudelsingen bringt Hobbysänger zusammen und beschert ihnen gemeinschaftliche Glücksgefühle. Hier finden Sie die nächsten Termine in Hessen.

Eigentlich ist es wie Karaoke: Laut, begeistert und zur Not auch falsch singen - das ist das Konzept des Rudelsingens. Eine Horde Menschen steht dabei vor einer Bühne inklusive Leinwand und singt gemeinsam die Texte bekannter Lieder, die dort angezeigt werden. Auf der Bühne steht der "Rudelführer" und leitet die Meute an, dirigiert oder spielt selbst noch ein Instrument. Verblüffend: Der Spaß ist nicht gerade günstig, aber dennoch beliebt.

Wenn Sie sich auch einmal auf ein derartiges "Rudelgeheul" einlassen wollen, gerne singen, oder einfach nur mal zuhören möchten, schauen Sie doch mal bei einem der nächsten Rudelsing-Termine in Hessen rein.

Die nächsten Termine

30. November 2018: im Haus des Gastes in Gladenbach

10. Dezember 2018: in der Stadthalle Groß-Umstadt

11. Dezember 2018: im Kulturzentrum Franzis in Wetzlar

12. Dezember 2018: im Kulturpalast Wiesbaden

12. Dezember 2018: im Wiener Hof in Offenbach (20:30 Uhr)

(20:30 Uhr) 13. Dezember 2018: in der Batschkapp Frankfurt

13. Dezember 2018: im Gleis 1 in Kassel

18. Dezember 2018: im Schanz in Mühlheim am Main (20:30 Uhr)

(20:30 Uhr) 18. und 19. Dezember 2018: im Jagdhofkeller Darmstadt (20 Uhr)

(20 Uhr) 21. Dezember 2018: in der Waggonhalle Marburg

05. und 06. Februar 2019: im Jagdhofkeller Darmstadt (20 Uhr)

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19:30 Uhr und kosten zwischen 10 und 13 Euro. Weitere Termine, genauere Infos zu den "Rudelführern", den Veranstaltungen und dem Rudelsingen insgesamt, finden Sie hier .

Rudelsingen: ein Erfolgskonzept seit 2015

Musiker, Entertainer und Erfinder des Rudelsingens David Rauterberg. Bild © picture alliance

Der Münsteraner David Rauterberg gilt als Erfinder des Rudelsingens. Er startete das Format vor drei Jahren und weiß, "dieses Erleben des gemeinsamen Singens, ist das, was die Menschen so inspiriert - und was ihnen fehlt." Seine Rudelsing-Gruppen in ganz Deutschland haben mittlerweile einen gehörigen Zulauf und geben ihm Recht, dass Singen in der Gemeinschaft einfach Freude bereitet - auf eine ganz andere Art, als es Chöre können. Denn die Stimme des Einzelnen - mag sie noch so falsch singen - vermischt sich im weiten Raum mit den vielen Anderen und "es klingt tatsächlich immer schön", erklärt Rautenberg begeistert.

Sendebezug: hr1, hr1-Koschwitz am Morgen, 29. November 2018, 5 Uhr