Die drei Schwestern von "Sister Sledge". Viele ihrer Songs, darunter "We are Family", "Lost in Music" und "Frankie", wurden internationale Hits. Berühmt wurde die Band aber zunächst als Quartett, bestehend aus den Schwestern Kim, Debbie, Joni und Kathy. Leadsängerin Kathy verließ die Band schon 1989 für eine Solo-Karriere. Joni starb im März 2017, seitdem tritt Sister Sledge nur noch als Duo auf, manchmal unterstützt von ihren Töchtern.