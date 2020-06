Sie planen eine Fahrradtour, wissen aber noch nicht wohin? Wie wäre es mit dem Taunus? Dort gibt es jede Menge zu entdecken und es sind zahlreiche Radstrecken für jeden Anspruch verfügbar. Eine stellen wir Ihnen vor.

Die Radtour führt von Bad Homburg über Bäche und Brücken zum Vier-Götter-Stein bei Bad Schwalbach und zurück nach Bad Homburg. Die Strecke ist ungefähr 45 Kilometer lang. Der Schwierigkeitsgrad wird mit leicht bis mittel angegeben, es gibt einige kurze Steigungen. Die Fahrzeit beträgt drei bis dreieinhalb Stunden.

Radstrecke Vier-Götter-Stein im Taunus Bild © Screenshot: OpenStreetMap/Societäts Verlag

Radtour zum Vier-Götter-Stein: Kurze Routenbeschreibung

Um den Startpunkt zu erreichen, folgen Sie erst dem Zeichen für den Bad Homburger Rundweg, dann dem roten Dreieck bis zum Kronthaler Quellenpark. Dort wechseln Sie auf die grünen Radrouten-Schilder. Es gibt mehrere Rastmöglichkeiten unterwegs. Für eine Schlusseinkehr bieten sich die Oberurseler Innenstadt oder Bad Homburg an.

Anbei das komplette PDF zur Radstrecke Vier-Götter-Stein zum Download [PDF - 989kb] .

Radeln im Taunus

Buchcover "Radeln im Taunus" von Günther Gräning Bild © Societäts Verlag

Die beschriebene Strecke am Taunushang ist nur eine von 22 Touren aus dem Buch "Radeln im Taunus" des Radtourenführers Günther Gräning. Alle Routen ist er im Sommer 2019 selbst gefahren. Sie starten an unterschiedlichen Orten am Taunushang und führen auch dorthin zurück. Ihre Länge liegt jeweils zwischen 20 und 100 Kilometern und sie erstrecken sich zwischen Weilburg und Seligenstadt, Feldberg und Vogelsberg, Frankfurt und Lich. Ob Profi oder Anfänger, Sportler oder Alltagsradler - für jeden ist etwas dabei.

Infos zum Buch "Radeln im Taunus - 22 einmalige Touren" von Günther Gräning

Societäts-Verlag

192 Seiten

ISBN: 978-3-95542-373-5

15,- Euro

erscheint im Juli 2020

