Mutters Frikadellen mit Kartoffeln - ein Klassiker, der an die Kindheit erinnert

Mutters Frikadellen mit Kartoffeln - ein Klassiker, der an die Kindheit erinnert Bild © Colourbox.de

Zunehmen während der Corona-Krise? Das ist so einigen in den letzten Wochen Homeoffice passiert. Selbstgekochtes schmeckt einfach oft besser und, ehrlich gesagt, Essen macht auch glücklich. Besonders dann, wenn die Gerichte an die eigene Kindheit erinnern.

Auch unser hr1-Profikoch Reiner Neidhart weiß, dass Essen glücklich machen kann. Besonders Erinnerungen an seine Kindheit, Mamas oder Omas gekochtes Mittagessen und die damit verbundene Geborgenheit, lösen bei ihm Glücksgefühle aus. Seine zwei Lieblingsrezepte hat er uns mitgebracht: Muttis Frikadellen mit Kartoffelgemüse und süßer Quark mit Himbeeren und Mangopüree. Wir wünschen guten Appetit!

Muttis Frikadellen mit Kartoffelgemüse

Fast jeder von uns kann ein Gericht benennen, das an die Kindheit erinnert. Bei Reiner Neidhart sind das die Frikadellen von seiner Mutter. Als Beilage gab es stets Kartoffelgemüse, das mit Lorbeerblättern und Dörrfleisch seine besondere Note erhielt.

Süßer Quark mit Himbeeren und Mango

Zuviel Zucker ist ungesund, doch in wohl dossierten Mengen kann Zucker glücklich machen. Ganz besonders gut gelingt das mit dem süßen Quark nach dem Rezept von Reiner Neidhart. Frische Himbeeren und Mangos sorgen für die fruchtige Komponente in diesem Dessert.

Sendung: hr1, hr1 am Vormittag, 26.6.2020, 9 Uhr