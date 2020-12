Die Corona-Pandemie und der Lockdown haben unser Leben fest im Griff. Das ist besonders jetzt in der Adventszeit schmerzlich. Um mit Ihnen gemeinsam einen unterhaltsamen zweiten Advent zu gestalten, möchten wir wissen, welches Ihr größter Spaß in dieser Zeit ist. Schreiben Sie uns jetzt schon oder rufen Sie am Sonntag zwischen 12 und 15 Uhr an.

Das ganze Wochenende steht bei hr1 unter dem Motto, dem Corona-Blues etwas entgegenzusetzen. Am Samstagabend von 20:15 Uhr bis Mitternacht können sie bei uns am großen hr Comedy Marathon teilhaben. Mit dabei sind u.a. Mundstuhl, Sarah Bosetti, Olaf Schubert, Mirja Regensburg, Lars Reichow u.v.m.

Ein Best-Of des Comedy Marathons hören Sie am Sonntag von 15 bis 19 Uhr in hr1.

Schreiben Sie uns Ihre fröhlichen Adventsgeschichten

Nach dem hr1-Talk am Sonntag stehen Sie dann im Mittelpunkt. Von 12 bis 15 Uhr freut sich unser Moderator Jürgen Rasper auf Ihre Adventsgeschichten. Schreiben Sie uns, wie Sie diese Zeit verbringen und sagen Sie uns vor allem, was Ihr größter Spaß im Advent 2020 ist. Wir freuen uns auf tolle Geschichten und eine Sendung, die mit Ihnen und für Sie zu einem echten Spaßmacher am zweiten Advent wird.

Sendung: hr1 am Sonntag, 6.12.2020, 12-15 Uhr