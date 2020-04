Wörtlich statt sinngemäß: So übersetzt der Google Translater.

Wörtlich statt sinngemäß: So übersetzt der Google Translater. Bild © hr1

Es ist einfach zu komisch, was ein Übersetzungsprogramm aus englischsprachigen Hits macht. Kein Wunder, dass sich der hr1-Songdolmetscher bei "Koschwitz am Morgen" so großer Beliebtheit erfreut. Jetzt können Sie auch online miträtseln - Lachanfälle garantiert!

Der hr1-Songdolmetscher funktioniert so: Wir jagen bekannte Textzeilen aus englischsprachigen Hits durch den Google-Translator. Daraufhin spricht eine Computerstimme die deutsche Übersetzung nach. Und anhand dieser gilt es zu erraten, um welchen Song es sich handelt.

So können Sie Mitmachen

Online läuft das Spiel so: Sie starten das Audio und hören die Übersetzung. Danach läuft ein zehnsekündiger Timer. Zeit für Sie, den Song zu erraten. Anschließend hören Sie die entsprechende Passage des Liedes. Wenn Ihnen die zehn Sekunden zum Raten nicht ausreichen, können Sie das Audio natürlich auch stoppen und erst dann wieder starten, wenn Sie der Meinung sind, die Lösung gefunden zu haben.

Und jetzt: Viel Spaß beim Raten und Erkennen!

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found hr1-Songdolmetscher Song 1 [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found hr1-Songdolmetscher Song 2 [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found hr1-Songdolmetscher Song 3 [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found hr1-Songdolmetscher Song 4 [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found hr1-Songdolmetscher Song 5 [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found hr1-Songdolmetscher Song 6 [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found hr1-Songdolmetscher Song 7 [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found hr1-Songdolmetscher Song 8 [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found hr1-Songdolmetscher Song 9 [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found hr1-Songdolmetscher Song 10 [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Sendung: hr1, hr1-Koschwitz am Morgen, 30.03.2020, 5-9 Uhr