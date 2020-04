Viele ambitionierte Hobbysportler schauen derzeit in die Röhre: Kein Vereinstraining möglich, Fitnessstudios sind zu, Online-Kurse sind zu unpersönlich und die Jogging-Strecke wird auch allmählich langweilig. Und Live-Sport im TV? Fehlanzeige! Doch wir können helfen, denn unsere Auswahl an Online-Dokus zum Thema Sport macht Mut.

Wegen der Corona-Krise ist zurzeit so gut wie kein Live-Sport im TV zu sehen. Daher lohnt ein Rückblick auf große Triumphe, eindrucksvolle Kulissen, schlimme Tragödien, harte Schicksalsschläge und aufwühlende Events. Vor allem durch die zahlreichen Streaming-Anbieter haben Sportfans etliche Möglichkeiten, sich bekannte und teils preisgekrönte Dokumentationen bequem nach Hause auf den Bildschirm zu holen.

Und da dachten wir uns, dass die ein oder andere eindrucksvolle Sport-Doku für ein wenig Inspiration und vielleicht sogar Motivation bei Ihnen sorgen könnte. Im Netz gibt es auf den verschiedensten Online-Plattformen eine ganze Menge guter Sport-Dokus zu sehen.

Interessante Sport-Dokumentationen aus dem Netz

Hier ist unsere handverlesene Auswahl an sehenswerten Sport-Dokumentationen zu den unterschiedlichsten Sportarten - und wo man sie sehen kann:

"Die Mannschaft" - Sportart: Fußball

Die offizielle Video-Dokumentation der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2014 in Brasilien begeistert nicht nur Freunde des runden Leders. Der Zuschauer begleitet das Team um Weltmeister-Trainer Jogi Löw noch einmal von der Vorbereitung bis zum Titel durch das komplette Turnier und bekommt dabei exklusive Einblicke und Momente aus dem innersten Kreis der Mannschaft um Philipp Lahm, Thomas Müller, Manuel Neuer, Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger und Co. - (Erhältlich beim Streamingdienst Amazon Prime und iTunes)

"Projekt Gold - Eine deutsche Handball-WM" - Sportart: Handball

Sie begannen als Außenseiter, spielten sich in die Herzen der Fans und eroberten am Ende sogar den Thron: "Projekt Gold" erzählt die unglaubliche Geschichte der deutschen Handball-Nationalmannschaft und ihrem Titelgewinn bei der Heim-WM 2007. Von der schmerzhaften Niederlage gegen Polen bis zum packenden Finale in Köln: Dramatik, Emotionen und unendlicher Jubel machen diese Dokumentation zu etwas ganz Besonderem. - (Erhältlich beim Streamingdienst Amazon Prime und iTunes)

"Aufstehen im Sitzen" - Sportart: Bahnrad

Es ist dieser eine Moment, in dem sich zu viele unglückliche Umstände verketten: Kristina Vogel stürzt - und zwar schwer. Sogar so schwer, dass die Doppel-Olympiasiegerin im Bahnradfahren ihr Leben fortan neu unterteilen muss: In das Leben vorher, nämlich auf dem Rad und eben in das andere, das neue Leben: im Rollstuhl. In der Öffentlichkeit beeindruckt die 28-Jährige mit ihrer Stärke und Kraft, doch kann ein Mensch überhaupt so viel Kraft haben? Eindrucksvolle Reportage vom rbb Fernsehen - (Erhältlich in der ARD-Mediathek )

"Ikarus" - Sportart: Radfahren

Selbst nach unzähligen Doping-Fällen ist dieses Thema für viele Sportfans noch immer völlig abstrakt. In der mit einem Oscar ausgezeichneten Doku wird der Betrug greifbar. Die Protagonisten sind Regisseur Bryan Fogel, der als Hobby-Radfahrer zeigen will, wie einfach Manipulation ist und dafür den einst anerkannten russischen Anti-Doping-Experten Grigori Rodschenkow anspricht. Rodschenkow half fleißig beim Betrügen mit und lebt heute als Whistleblower in den USA. - (Erhältlich beim Streamingdienst Netflix)

"Großputz im Stadion" - Sportart: Fußball

Ein Blick hinter die Kulissen der Commerzbank-Arena: Marlene Müller ist die gute Seele der Commerzbank Arena. Sie ist seit 14 Jahren verantwortlich für Reinigungsarbeiten im gesamten Stadionbereich. Auch die meisten ihrer fast 50 Mitarbeiter sind schon lange dabei. Ein gut eingespieltes Team mit Menschen aus aller Welt: Angola, Ghana, Bulgarien und den Philippinen. Direkt nach Schlusspfiff legen sie los und sorgen dafür, dass die Commerzbank Arena danach wieder blitzeblank ist für die nächste Großveranstaltung. - (Erhältlich in der ARD-Mediathek )

"Deutschland. Ein Sommermärchen" - Sportart: Fußball

Der Kino-Dokumentarfilm des Regisseurs Sönke Wortmann zeigt die deutsche Nationalmannschaft auf dem Weg zur und während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land. Neben dem Blick hinter die Kulissen zeigt diese Dokumentation ein fußballbegeistertes Deutschland und die Emotionen in einem Land, das in dieser Zeit eindrucksvoll zusammen wuchs. - (Erhältlich bei YouTube-Filme)

"Nico Rosberg - Voll unter Strom!" - Sportart: Formel 1

Der hessische Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hat fast sein ganzes Leben Vollgas gegeben. Nach dem Ende seiner Karriere ist der Wiesbadener nun Unternehmer in Sachen Nachhaltigkeit. Boris Poscharsky hat den Sohn des finnischen Rennstars Keke Rosberg hautnah begleitet. - (Erhältlich in der ARD-Mediathek )

Senna" - Sportart: Formel 1

Ayrton Senna zählt für zahlreiche Motorsport-Fans eindeutig zu den besten Rennfahrern der Geschichte. Der Brasilianer stieg in zehn Jahren Formel 1 zu einem Heiligen in seiner südamerikanischen Heimat auf, dreimal gewann der leidenschaftliche Pilot die Weltmeisterschaft. Sein Duelle mit Widersacher Alain Prost waren legendär. 1994 verunglückte Senna in Imola tödlich, Filmemacher Kapadia gelang eine fesselnde und hochemotionale Würdigung. - (Erhältlich bei den Streamingdiensten Amazon Prime und Maxdome)

"Streif - One Hell of a Ride" - Sportart: Wintersport

Die Streif in Kitzbühel: Kein Skirennen ist legendärer als auf der gefährlichsten Skipiste der Welt, kein Sieg wiegt so schwer wie dort, kaum eine Abfahrt ist riskanter. Für die Alpin-Asse übt das Hahnenkamm-Rennen einen magischen Reiz aus - und das liegt ganz sicher nicht am Schickimicki- und Party-Drumherum. Der Film lebt von den Erzählungen und Erinnerungen vieler Athleten: Jenen, die zum Triumph rasten und jenen, die fast gestorben wären. - (Erhältlich beim Streamingdienst Netflix und bei YouTube-Filme)

"Free Solo" - Sportart: Freeclimbing

Warum klettern Menschen eine 1000 Meter hohe, extrem schwere Felswand ohne Seilsicherung hinauf? Welche Beweggründe haben sie? Ein Fehler bedeutet den sicheren Tod. Der Oscar-prämierte Film porträtiert den Extremkletterer Alex Honnold und dessen Free-Solo-Coup am El Capitan mit Aufnahmen in schwindelerregender Höhe. Auch wenn der Ausgang des Films bekannt ist, stockt einem immer wieder der Atem. - (Erhältlich bei den Streamingdiensten Amazon Prime, Disney+ und Maxdome)

"Diego Maradona" - Sportart: Fußball

Argentiniens Fußball-Legende Diego Maradona steht für sportliche Raffinesse gleichermaßen wie für menschliche Dramen. In den 80er Jahren führte er den Fußballklub SSC Neapel an die Spitze - und rutschte in der Mafia-Stadt am Vesuv zugleich selbst immer tiefer in den Abgrund. Oscar-Preisträger Asif Kapadia zeigt, was in jenen sieben Jahren geschah, als aus dem umjubelten Weltstar eine traurige Gestalt wurde. - (Erhältlich beim Streamingdienst Amazon Prime und bei iTunes)

