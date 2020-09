"Tatort"-Schauspieler Harald Krassnitzer möchte nach der Corona-Krise politisch und gesellschaftlich kein "Weiter so" erleben. Es reiche ihm nicht, die alte Normalität anzustreben. Am 10. September wird der "Bergdoktor" 60.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Adele Neuhauser gratuliert ihrem Tatort-Kollegen Harald Krassnitzer [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur gab der Schauspieler des Wiener "Tatort"-Ermittlerteams an, dass er sich von der Welt generell mehr Mut wünsche. "Wir brauchen andere Horizontlinien", so Krassnitzer, der am 10. September 60 Jahre alt wird.

Krassnitzer vermisst die "wirkliche Aufbruchstimmung"

Schon der Kontakt zu jungen Menschen bei den Klimaschutz-Demonstrationen sei Balsam für seine Seele gewesen, sagte der Schauspieler, der bei Salzburg geboren wurde und in Wien und Wuppertal lebt. "Was da für tolle Leute rumlaufen. Die müssen mitreden, wenn heute Geld verteilt wird, das sie zurückzahlen müssen." Die Welt brauche Mut für das Neue, für unkonventionelle Ideen und eine wirkliche Aufbruchstimmung.

Die aktuellen Einschränkungen durch die Pandemie nehme er gern in Kauf. Das betreffe auch die Umstände, unter denen aktuell der "Tatort" gedreht werde. "Wir sind vertraglich gehalten, die Sozialkontakte während der Drehzeit auch außerhalb des Sets zu minimieren." Das laufe dann eher auf einen Spaziergang hinaus, als auf ein gemeinsames Abendessen oder einen Lokalbesuch. "Du überlegst dir zweimal, was du tust."

Krassnitzer: Geburtstage eine "Nötigung zur Aufmerksamkeit"

Seinen Geburtstag werde er noch zurückgezogener begehen als sonst. Der Ehrentag sei ihm schon immer eher unangenehm gewesen. "Das ist wie eine Nötigung zur Aufmerksamkeit. Ich gratuliere lieber anderen."

Krassnitzer als Oberstleutnant Moritz Eisner und Adele Neuhauser als Majorin Bibi Fellner zählen zu den beliebtesten Ermittlern der Krimi-Reihe im Ersten. Ans Aufhören denke er auch nach seinem aktuell 50. Einsatz nicht. Im "Tatort" stecke so viel Kreativität, dass ihm nicht langweilig werde, betonte der Schauspieler.

Sendung: hr1, hr1-Koschwitz am Morgen, 10.09.2020, 5-9 Uhr