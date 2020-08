Riesenrad, Zuckerwatte & Co.: Temporäre Freizeitparks in Hessen

Auch Schausteller sind von der Corona-Pandemie besonders schwer betroffen: Viele Volksfeste wurden abgesagt oder finden nur eingeschränkt unter strengen Auflagen statt. Daher kam vielen Betroffenen die Idee, temporäre Freizeitparks ins Leben zu rufen. Eine Übersicht für Hessen.

In Deutschland haben Schausteller bereits einige temporäre Freizeitparks, die auch Pop-Up-Parks genannt werden, eröffnet. In Hessen sind es sieben an der Zahl, weitere "Freizeitparks und Events auf Zeit" sind in Planung.

Weitere Informationen Mund-Nase-Schutz immer dabei Alle temporären Freizeitparks haben Sicherheitsmaßnahmen gegen das Corona-Virus getroffen und entsprechende Hygieneauflagen. Informieren Sie sich dazu vor dem Besuch auf der jeweiligen Homepage oder direkt vor Ort. Ende der weiteren Informationen

Hier die Übersicht:

"Sommerland" in Bürstadt-Bobstadt

Ort: Bürstadt. Geöffnet vom 17.07.2020 - 27.09.2020, Montag bis Mittwoch geschlossen. Fahrgeschäfte & Highlights: Caribbean Star, Kettenflieger, Autoscooter "Motor Vision". (Mehr dazu unter Sommerland Bobstadt )

"Kasseler Sommerspaß" in Kassel

Ort: Schwanenwiese. Geöffnet vom 28.08.2020 - 04.10.2020, Montags und Dienstags geschlossen. Fahrgeschäfte & Highlights: Coco Beach, Starlight, Scirocco, Take Off, Mr. Gravity, Riesenrad, Sky Dance, Car Wash, Frisbee, Kaleidoskop, Chaos Airport, Laser Pix, Autoscooter "Speedway Action Drive". (Mehr dazu unter Kasseler Sommerspaß )

Riesenrad in Eltville

Ort: Am Rheinufer in der Nähe des Freibads. Geöffnet noch bis Ende Oktober 2020. Hier dreht sich das 50 Meter hohe Riesenrad der Schaustellerfamilie Barth am Rheinufer, mit Frühstück am Sonntag um 11 Uhr und mit Weinproben Montags und Mittwochs abends, dazu "Sommergarten" mit Imbissbuden, Kinderkarussell. (Mehr dazu unter Riesenrad Eltville )

"Sound of Eltville" in Eltville

Ort: Freibad Eltville. Freitags abends gibt’s die Veranstaltungsreihe "Sound of Eltville" im Freibad unter hohen Bäumen am Rheinufer. Bühne mit Blick auf den Rhein: jeden Freitag eine andere Band, die eigentlich beim Stadtfest aufgetreten wäre, 150 Zuschauer zugelassen, alle Termine ausverkauft. (Mehr dazu unter Sound of Eltville )

"Weinbummel" in Rüdesheim

Ort: Hafenpark/Rheinwiesen. Geöffnet vom 28.08.2020 - 06.09.2020. Ausgewählte Winzer und drei Höfe (Brömserburg, Weingut Dr. Nägler, Weingut Ehrhard) veranstalten den Weinbummel mit Live-Musik und viel Platz zum Abstand halten. (Mehr dazu unter Weinbummel )

"Darmstädter City-Sommer" in Darmstadt

Ort: Friedensplatz, Karolinenplatz (zw. HLMD und Archiv), Grünfläche an der Stadtmauer am Hinkelsturm, Oberwaldhaus (Parkplatz). Geöffnet noch bis 27.09.2020. Der "Darmstädter City-Sommer" ist eine Sonderaktion für öffentliche Flächen innerhalb der Stadt zur Unterstützung der Darmstädter Schaustellerinnen und Schausteller. Die unterschiedlichen Stände sind bunt verteilt in der Stadt anzutreffen: Pommes- und Grillwagen, Greifer-Automaten, Süßwaren uvw. (Mehr dazu unter Darmstädter City-Sommer )

Zeltkerb in Altenstadt-Höchst

Ort: Festzelt am Sportplatz. Geöffnet vom 04.09.2020 - 06.09.2020. Am Freitag startet die Kerb mit dem Konzert der Rock-Diamonds im Festzelt um 20 Uhr. Samstags findet zunächst um 15 Uhr das Meisterschaftsspiel VfB Höchst - 1. und 2. Mannschaft statt und am Abend findet ab 20 Uhr die 3. Höchster Hüttengaudi mit Rhön-Rabatz im Festzelt statt. Und auch am Sonntag gibt es volles Programm. Zeltgottesdienst ab 10 Uhr, Mittagessen, Kinder-Olympiade auf dem Sportplatz und Unterhaltungsmusik im Zelt. (Mehr dazu unter Zeltkerb Altenstadt )

Sendung: hr1, hr1 am Vormittag, 28.08.2020, 9-12 Uhr