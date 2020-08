Kennen Sie das? Sie liegen nachts im Bett und der Schweiß läuft. Aussicht auf Abkühlung gibt es nicht. Gibt es doch! Und zwar bei uns: Wir kühlen Sie runter und verlosen eine Nacht für das kommende Wochenende in einem Vier-Sterne-Hotel in Ihrer Nähe. Natürlich mit Klimaanlage und Frühstück.

Das heißeste Wochenende des Jahres steht uns in Hessen bevor. Vorausgesagte Spitzenwerte von bis zu 38 Grad lassen uns ganz schön ins Schwitzen kommen. Wenn Sie direkt unter dem Dach wohnen, am Holzofen arbeiten oder mit Maske kellnern müssen, sind Sie bei uns richtig.

Haben Sie eine Abkühlung nötig?

Dann schreiben Sie und erzählen Sie uns, warum gerade Sie ganz dringend eine Abkühlung verdient haben. Über ein passendes Foto dazu würden wir uns freuen. Und mit ein wenig Glück gewinnen Sie eine Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Vier-Sterne-Hotel in Ihrer Nähe. Hinweis zur Erreichbarkeit: Den Gewinner/Die Gewinnerin kontaktieren wir am Freitagmorgen.