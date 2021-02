Langes Sitzen ist nicht gesund. Was aber tun, wenn man gerade jetzt in Zeiten von Homeoffice über mehrere Stunden am Schreibtisch sitzen muss? Pilates-Trainerin Uta Gotschlich gibt Tipps und zeigt Ihnen Übungen, wie Sie Rücken, Nacken, Schultern und Beine trainieren können.

Grundsätzlich ist es beim täglichen Arbeiten am PC empfehlenswert, jede halbe Stunde mal vom Stuhl aufzustehen und sich zu strecken. Wer das beherzigt, kann einen Schritt weitergehen und diese Bildschirmpause sinnvoll nutzen.

Die "bewegte Pause" - drei Entspannungsübungen im Homeoffice

Pilates-Trainerin Uta Gotschlich, die selbst seit etwa 20 Jahren im Homeoffice arbeitet, bietet für diese Auszeit vom Bildschirm eine sogenannte "bewegte Pause" an - gespickt mit kleinen, praktischen Übungen für Zuhause zum Nachmachen. Die folgenden drei Trainingseinheiten legen ihren Fokus auf die Entspannung des Nacken- und Schulterbereichs, den Rücken und die Füße.

Übung 1 - Kieferkreise (Nackenübung)

Bei einem verspannten Nacken sind die starken Kaumuskeln meist mitverantwortlich für die hohe Nackenanspannung. Also lockern wir mit den Kieferkreisen die Kaumuskeln und entlasten somit die Nackenmuskeln. Hier das Video dazu:

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Übung 2 - Entspannter Rücken (Rückenübung)

Wenn Sie am Schreibtisch nach vorne übergebeugt sitzen oder sich auf Ihr Smartphone konzentrieren, bedeutet das eine große Belastung für den Rücken, der sich dadurch abrundet. Das Hinabrollen bzw. Wirbel für Wirbel hinunterrollen können Sie im Sitzen wie auch im Stand machen. Hier das Video dazu:

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Übung 3 - Fußkreise (Fußübung)

Wir alle sitzen zu viel, zu lange und das bremst unseren Stoffwechsel, verlangsamt die Fettverbrennung, Faszien verkürzen sich ebenso wie Muskeln. Die Fußkreise wirken dem entgegen. Hier das Video dazu:

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen