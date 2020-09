Bildergalerie

1/11 | Martina und ihr kleines Rudel hr1-Moderatorin Martina Regel ist eine große Hundeflüsterin! Ihr Rudel besteht aus den beiden Jack-Russel-Terriern Willi und Cooper, den beiden Yorkshire-Terriern Muffin und Timmi und dem Maltipoo-Baby Mimi. Alle Hunde sind aus dem Tierschutz. Martina unterstützt seit vielen Jahren Tierschutzorganisationen aus ganz Europa und nimmt Tiere aus Ländern auf, in denen es leider immer noch regelmäßige Tötungsaktionen gibt. Sie päppelt die Hunde auf und vermittelt sie dann weiter an liebe Menschen.



Sendung: hr1, hr1 am Vormittag, 10.06.2020, 9 - 12 Uhr Bild © hr1