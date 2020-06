Urlaub in Europa - was geht in welchem Land?

Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für die EU-Staaten ab dem 15. Juni aufgehoben. Sie wird durch individuelle Reisehinweise ersetzt. Was bedeutet das für die beliebtesten Reiseländer der Deutschen? Eine Übersicht.

Die weltweite Reisewarnung gilt weiterhin bis zum 14. Juni - unabhängig von den Bestimmungen der einzelnen Staaten. Von nicht notwendigen Reisen ins Ausland rät das Auswärtige Amt weiterhin ab. Wer dennoch reisen muss, sollte sich beim Auswärtigen Amt über die Lage im Reiseland informieren.

Was geht in welchem Land?

Ab in die Sonne wird schon bald wieder möglich. Bild © Colourbox.de

Die meisten europäischen Länder fahren ihre Tourismuswirtschaft wieder hoch - natürlich unter strengen Hygieneregeln. Restaurants, Hotels, Campingplätze und Freizeiteinrichtungen öffnen wieder. Genau wie Museen oder historische Stätten. Für detaillierte Informationen erkundigen Sie sich beim Auswärtigen Amt oder dem Fremdenverkehrsamt Ihres Urlaubsziels.

Hier kommt ein kurzer Überblick zu möglichen Reisezielen in Europa:

Bulgarien

Die Sommersaison unter Corona-Auflagen soll am 1. Juli beginnen.

Belgien

Belgien kontrolliert weiter seine Grenzen - auch die nach Deutschland. Alle nicht zwingend notwendigen Einreisen in das Land sind verboten. Die Maßnahmen sollen bis zum 8. Juni gelten. Lockerungen sollen in Absprache mit den jeweiligen Nachbarländern besprochen werden.

Dänemark

Die Grenzen werden ab dem 15. Juni für Touristen aus Deutschland geöffnet. Deutsche Ferienhausbesitzer oder mit einem Lebenspartner in Dänemark dürfen schon jetzt einreisen.

Frankreich

Bis Ende Juni soll ein Großteil der Touristenziele in Frankreich wieder den Betrieb aufnehmen. In weniger stark von Corona betroffenen Gebieten können Campingplätze oder Ferienhäuser wieder Urlauber empfangen. Dort sind auch Strände und Schwimmbäder wieder geöffnet.

Griechenland

Der Tourismusbetrieb soll ab 1. Juli wieder anlaufen. Touristen aus Deutschland dürfen ab 15. Juni einreisen. Alle Strände sind offen, Liegen und Sonnenschirme sollen drei bis fünf Meter voneinander entfernt stehen. Reisen auf die griechischen Inseln sind wieder per Flugzeug oder Fähre möglich. Die Fähren nehmen aber nur maximal 50 Prozent der bislang erlaubten Passagierzahl mit. Die Regionalflughäfen öffnen erst am 1. Juli.

Italien

Touristische Einreisen sind ab 3. Juni wieder erlaubt.

Kroatien

Nach Informationen des kroatischen Tourismusministeriums dürfen Urlauber aus EU-Staaten ins Land reisen, wenn sie an der Grenze eine Buchungsbestätigung für eine Unterkunft vorlegen können. Dies gilt auch für Bootsbesitzer, deren Schiff in einem kroatischen Hafen liegt. An den Stränden kontrollieren Polizei und Bademeister die Einhaltung der Sicherheitsabstände.

Niederlande

Die Grenzen ins Nachbarland sind offen. Urlauber dürfen ab 1. Juli wieder in die holländischen Feriengebiete reisen. Dann öffnen dort alle Campingplätze und Ferienparks wieder vollumfänglich. Die Fähren zu den Westfriesischen Inseln fahren regelmäßig, jedoch mit verminderten Kapazitäten.

Norwegen

Die Grenzen des skandinavischen Staates sind für Ausländer dicht. Mitte Mai teilte die Regierung mit, dass das Einreiseverbot bis zum 20. August bestehen bleibt. Nur Dänen dürfen ab dem 15. Juni nach Norwegen reisen. Wann auch deutsche Touristen ins Land der Fjorde dürfen, ist derzeit noch völlig unklar.

Österreich

Die Grenzen zu Deutschland sollen am 4. Juni geöffnet werden. Bis 15. Juni werden stichprobenartige Grenzkontrollen durchgeführt. In den Gondeln der Bergbahnen werden die Kapazitäten eingeschränkt.

Portugal

Ab Mitte Juli dürfen die meisten Hotels wieder Gäste empfangen. Die Insel Madeira will am 1. Juli in die Saison starten. Hier sollen, Medienberichten zufolge, die Urlauber bei der Ankunft einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Oder sie lassen sich kostenlos am Flughafen testen.

Schweden

Die Grenzen des Landes waren und sind trotz Corona für EU-Bürger prinzipiell geöffnet. Schwedens Tourismusverband geht davon aus, dass Deutsche ab Mitte Juni wieder dort Urlaub machen können. Zumal dann auch wieder die Durchreise durch Dänemark möglich ist. Die Fähren von Kiel, Rostock und Travemünde fahren. Aber auch hier gibt es Einschränkungen an Bord. Nähere Infos liefern die Webseiten der Reedereien.

Schweiz

Ab dem 15. Juni fallen die Grenzkontrollen zu Deutschland weg. Das Land empfiehlt, Tickets für Seilbahnen oder Ausflugsschiffe sowie öffentliche Verkehrsmittel online zu kaufen. In Schwimmbädern und Saunen darf sich nur eine Person pro vier Quadratmetern Fläche aufhalten.

Slowenien

Das Land lässt EU-Bürger seit dem 26. Mai mit einer Buchungsbestätigung einreisen. Gleiches gilt für Geschäftsreisende und Immobilienbesitzer. Der Transit durch Slowenien, zum Beispiel Richtung Kroatien, ist möglich.

Spanien

Anfang Juli soll laut spanischer Regierung der internationale Tourismus wieder anlaufen. Am 21. Juni endet die zweiwöchige Zwangsquarantäne. Geplant ist auch, dass ab Juli wieder Urlauberjets auf die Balearen und Kanaren fliegen. Auf Mallorca setzt man dabei vor allem auf organisierte Pauschalreisen, weil so die Besucherzahl besser zu kontrollieren sei. Die Inselstrände sollen strengen Zugangsbeschränkungen unterliegen, mit weiteren Einschränkungen ist rechnen. Auf den Kanaren ist sogar geplant, in einer ersten Phase nur Touristen einreisen zu lassen, die in ihrem Heimatland einen Corona-Test durchgeführt haben und nachweisen können, dass sie nicht infiziert sind. Ob das umgesetzt wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch unklar.

Sendung: hr1, hr1-Koschwitz am Morgen, 4.6.2020, 5-9 Uhr