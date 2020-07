Veranstaltungen, die am Wochenende in Hessen stattfinden

Die Sonne scheint, die Luft riecht nach Sommer: Viele Menschen in Hessen sehnen sich nach Stadtfesten, Veranstaltungen und Events, die unter freiem Himmel stattfinden. Doch wegen Corona wurden bereits etliche Feste abgesagt. Diese Veranstaltungen finden vom 31. Juli bis 2. August 2020 aber trotzdem statt - eine Auswahl.

Sommerwerft 2020 "limited edition" - Frankfurt

Wann? 31. Juli - 09. August 2020

Was? Donnerstags bis sonntags wird es auf der Weseler Werft, am östlichen Frankfurter Mainufer, eine limitierte Sommerwerft geben. Am frühen Abend Singer und Songwriter, etwas später auch Poetry Slam oder eine Night of Dance, und ab Sonnenuntergang eine Theateraufführung Outdoor.

Wo? Weseler Werft, Eckhardtstraße, 60314 Frankfurt am Main - Ostend

Web: https://sommerwerft.de/

Musik & Theaterfestival TANGENTE - Frankfurt

Wann? 31. Juli - 04. August 2020

Was? Das Festival geht bis einschließlich 4. August. Im traumhaften Ambiente von Caféwagen und Theaterzelt startete am 3. Juli die Aufführungsreihe mit der aktuellen Produktion "Frankenstein" nach dem bekannten Roman von Mary Shelley.

Wo? Museumsufer, Schaumainkai, 60594 Frankfurt am Main - Sachsenhausen Nord

Web: https://www.frankfurt-tourismus.de/

Burg Herzberg Festival - Fulda

Wann? 31. Juli - 02. August 2020

Was? Das Festival heißt in diesem Jahr schlicht "Herzberg Wochenende" und findet diesmal nicht auf der Burg Herzberg statt, sondern im Museumshof Fulda. 100 Gäste dürfen kommen. Keine bekannten Künstler treten auf.

Wo? Museumshof Fulda, Kasernengäßchen 4, 36037 Fulda

Web: https://burgherzberg-festival.de/

Dietzenbacher Weintage - Dietzenbach (Online-Anmeldung erforderlich!)

Wann? 31. Juli - 01. August 2020

Was? Das Weinfest 2020 kann aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie nicht stattfinden – dennoch müssen die Dietzenbacher nicht komplett auf Wein verzichten. Die 1. Dietzenbacher WeinTage machen es möglich. Winzer laden ins Dietzenbacher Capitol, es gibt auch Live-Musik.

Wo? Dietzenbacher Capitol, Europaplatz 3, 63128 Dietzenbach

Web: http://www.tickets-dietzenbach.de

Langener Sommerspiele - Langen

Wann? 31. Juli 2020

Was? Im Rahmen der 11. Langener Sommerspiele tritt die Band "Mrs. Greenbird" (Folk, Country und Pop) live im Paulaner Biergarten hinter der Neuen Stadthalle Langen auf. Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 21 Uhr.

Wo? Neue Stadthalle Langen, Südliche Ringstraße 77, 63225 Langen

Web: http://www.neue-stadthalle-langen.de

Kultur Steher Festival - Darmstadt

Wann? 31. Juli - 01. August 2020

Was? Das "Kultur Steher Festival" ist von Freunden für Freunde und bietet Kultur auf allen Ebenen. Über zwei Tage finden Poetry-Slam, Liedermacher, Pop und Jazz ein gemeinsames Forum. Im Rahmen des Festivals spielt am Samstag die Rock-Band "Backs und Necks". Kulinarisch umrahmt wird das Programm von Marokkanischer / Internationaler Küche und der "Whiskey & Gin Bar Darmstadt".

Wo? Hoff-ART Theater, Lauteschlägerstr. 28a, 64291 Darmstadt

Web: http://www.hoffart-theater.de/veranstaltungen/backs-necks/

*Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!

Abgesagte Feste/Festivals, die an diesem Wochenende hätten stattfinden sollen:

Seebeben Babenhausen

Rheingau Musikfestival

Kultursommer Nordhessen, Bad Wildungen

Laubacher Lichterfest

Mainfest Frankfurt

Trebur Open Air Festival

Kerb-Veranstaltungen in Hartershausen, Lenderscheid, Mengsberg, Neuenhain, Niederkleen, Staufenberg, Thalheim, Waldgirmes

Rheinisches Fischerfest in Gernsheim

Inheidener Seefest

Zissel in Kassel (eines der größten Volksfeste in Hessen)

Wichtiger Hinweis zu Covid-19

Alle Besucher*innen von stattfindenden Veranstaltungen sollten sich vor dem Besuch einer Veranstaltung beim Veranstalter informieren, ob diese auch tatsächlich stattfindet und welche Hygienemaßnahmen vom jeweiligen Veranstalter getroffen wurden. Events mit begrenzter Personenzahl sind inzwischen wieder möglich, Großveranstaltungen sind jedoch bis mindestens 31. Oktober 2020 untersagt.

Weitere Informationen Offizielle Regeln für Zusammenkünfte Hier finden Sie die offiziellen und ausführlichen Corona-Regeln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen für Zusammenkünfte jeglicher Art Ende der weiteren Informationen

