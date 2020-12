"Last Christmas", "Driving Home For Christmas" oder doch lieber "Feliz Navidad"? Keine Frage, Weihnachtsklassiker gibt es viele. Doch bei welchem Weihnachtssong kommen Sie so richtig in Festtagsstimmung? Schicken Sie uns Ihren Favoriten und wir spielen am 18. Dezember in "Koschwitz am Morgen" Ihre Top Ten in hr1.

Handverlesen und vielfältig - zwei Schlagwörter, die auch dieses Jahr wieder die Auswahl der Weihnachtsmusik bei hr1 perfekt beschreiben. Die Bandbreite kennt keine Grenzen.

Songwriter, Superstars und versteckte Perlen

Bei uns hören Sie nicht nur klassische Originale wie Bing Crosbys "White Christmas", sondern auch kreative Cover-Versionen wie "Last Christmas" von den Puppini Sisters. Aber auch sympathische Songwriter wie Johannes Oerding mit seinem Weihnachtssong "Ich komm' nach Haus" und große Bands wie Coldplay mit "Christmas Lights" stehen auf der hr1-Playlist.

Von Superstars wie Eric Clapton mit "Have Yourself a Merry Little Christmas" bis hin zu versteckten Perlen wie "Winter Song" von Sara Bareilles. Wir haben aber auch Traditionelles wie "Silent Night" von Mahalia Jackson mit im Programm.

Mitmachen ist ganz einfach!

Und jetzt sind Sie dran: Welcher Weihnachtssong hat es Ihnen ganz besonders angetan und warum? Füllen Sie einfach unser Online-Formular aus und verraten Sie uns Ihren ganz persönlichen Favoriten. Einsendeschluss ist Donnerstag, der 17.12.2020, um 23:59 Uhr.

Sendung: hr1, hr1-Koschwitz am Morgen, 11.12.2020, 5 - 9 Uhr