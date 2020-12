Ein Video mit tanzenden und singenden Nonnen in Frankreich entwickelt sich zum Hit im Internet. Doch das amüsante Mini-Musical der Schwestern aus dem südlichen Burgund hat einen ernsten Hintergrund.

Unter dem Motto "Gemeinsam bis zum Ende" singen und tanzen französische Nonnen, um für Spenden zu werben. In dem auf Youtube veröffentlichten Mini-Musical geht es um eine Nonne, die das Kloster in Semur-en-Brionnais im südburgundischen Département Saone-et-Loire aus Altersgründen verlassen will.

Doch die Schwestern der Gemeinschaft "Soeurs apostoliques de Saint-Jean" wehren sich in dem Clip dagegen und beschließen, nötige Umbauten in dem historischen Gebäude anzugehen, um Teile davon barrierefrei und seniorengerecht zu gestalten. Dafür benötigen sie finanzielle Unterstützung. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, ist das Video bereits die dritte Finanzierungsaktion der kreativen Nonnen, um Geld für dringend notwendige Renovierungen zu sammeln.

Sendung: hr1, hr1 am Nachmittag, 22.12.2020, 15-19 Uhr