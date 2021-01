Der Fortschritt der Technik begeistert Nutzer, die viel an Bildschirmen arbeiten oder oft am Handy hängen. Doch das kann auch zu Krankheitsbildern wie dem Mausarm oder dem Handydaumen führen. Denn auch beim Internetsurfen, Musik hören oder Daddeln am Smartphone gilt die Devise: Die Dosis macht das Gift.